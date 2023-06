V pozadí jeho pádu bude stáť jedna z hlavných negatívnych postáv minisérie Gabika Marcinková. Tvorcovia, samozrejme, nenechali nič na náhodu a pod balkónom na jednej z pražských ulíc rozostavili obrovský nafukovací vak. Dráma to bola rozhodne veľká, no Vaněk sa do toho strmhlav pustil. „Vôbec som o tom skoku nepremýšľal. V momente, keď som sa pustil a padol dolu, v istej chvíli prišla úplná tma,“ povedal po nakrúcaní tejto scénky.

Keďže nevyužil kaskadéra, je zjavné, že si scénu chcel vyskúšať na vlastnej koži. „Neprekáža mi výška, ale išlo o dôveru pri páde dozadu. Bolo to zaujímavé. Taký orgazmus na druhú,“ komentoval scénu Vaněk. Na druhý diel fantasy novinky sa môžete tešiť už tento piatok 23. júna.