Neuveriteľné a dojemné priznanie mladej ženy vyrazilo všetkým dych. Vanessa Červová má 19 rokov a s podporou mamy sa prihlásila do súťaže Miss Essens, ktorú vysiela TV Prima. Stačila však jedna spoločná prechádzka v centre Prahy, ktorá obrátila jej život naruby.

Krásna a mladučká Vanessa sa porote predstavila ako baletka, ktorá prešla do sveta modelingu: „Baletu sa venujem odmalička, už štrnásť rokov, najskôr v Prahe a potom v Nemecku. Zo zdravotných dôvodov som musela skončiť, ale vďaka mojej mamičke som sa dostala k modelingu,“ predstavila sa porote a následne ju šokovala. Bohužiaľ, moja maminka mi predvčerom zomrela. Prišla som, lebo viem, že to bolo jej veľké prianie, takže som to chcela skúsiť,” pokračovala vo svojej spovedi. Webu Super.cz sa podarilo zistiť, čo sa stalo. „Boli sme s maminkou napadnuté v centre Prahy. Zmlátili nás. Bohužiaľ, maminka následne zraneniam podľahla,“ povedala Vanesa krutú pravdu.

Keď hovorila o maminej smrti, zaliali ju slzy. Zdroj: Prima

Napriek tomu účasti v šou nevzdala, rozhodla sa ňou tak splniť mamine prianie, i keď priznala, že váhala: „Chvíľu som o tom premýšľala, hlavne kvôli bratovi a otcovi. Ale potom som si povedala, že to chcela moja mamka. A rozhodla som sa zostať, pretože by sa takáto príležitosť už nemusela opakovať.“