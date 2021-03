Táto Výmena manželiek spočiatku pôsobila ako pohodová. Obe rodiny si spolu rozumeli a neboli žiadne konflikty či hádky. No potom jeden z manželov ukázal svoju pravú tvár a bolo. Vymenenej manželke priznal, že už niekoľkokrát bol vo väzení za krádež áut, že ako dieťa býval v detskom dome, ale odtiaľ často utekal – a jednoducho že má stále problémy so zákonom. Hovoril o tom úplne bez problémov a Katarína (manželka z druhej rodiny) neskrývala prekvapenie. No k nej sa na rozdiel od svojej manželky správal pekne a slušne.

Vymenená manželka Katarína u Michala doma. Zdroj: blesk.cz

Keď si to vydiskutovali, Michal sa rozhodol odísť. Tesne pred koncom natáčania si zbalil veci, zobral manželkine hodinky aj mobil a odišiel. Zaskočilo to aj jeho Miriam. Sú manželia po tomto všetkom spolu? „S Miriam si píšem, viem o nej, dúfam teda, že mi hovorí pravdu. Je rozvedená, Michal je vo výkone trestu. Priznala sa mi, že Michal ju dokonca bil a nezaplatil ani nájom. Od Zámeny sa vôbec nevideli,” prezradila pre Novaplus.cz Katarína.