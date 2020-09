Studenková sa predčasom zúčastnila otvorenia estetickej kliniky v Prahe. Obliekla si biely kostým, hlboký výstrih a vyzerala naozaj skvele. Aj preto si ju hneď odchytila česká moderátorka a redaktorka Markéta Reinischová z denníka Blesk. Tú zaujímali jej estetické vylepšenia.

Zdena Studenková, Simona Krainová a Lucie Bílá. Zdroj: Profimedia

„Ja to netajím, ale čo koho do toho, čo mám. Nebudem hovoriť, čo mám. Nemám dôvod sa zdôverovať. Je to moja osobná záležitosť, je to moja intímna zóna a nikoho do toho, nič nie je. Ale nepopieram a nikdy by som nepovedala, že som si nič nedala spraviť, že tak prirodzene krásne starnem. Tak to zas nie,“ odpovedala jej herečka. Moderátorku Reinischovú však zaujímalo ešte aj to, či je niečo na jej tele, čo schválne neukazuje. A vtedy to prišlo... „Moja drahá, je toho strašne veľa a... Čo vás do toho!“ reagovala Studenková, ktorá touto odpoveďou skúsenú moderátorku totálne odrovnala. Napokon sa však na tom obe zasmiali.

Prečítajte si tiež: