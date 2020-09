Natálie zverejnila záber z nemocnice, na ktorom je uplakaná a zničená. ,,Navždy tu budeš s nami. Navždy budeš môj milovaný syn. Moja fazuľka. Takú lásku a šťastie ako som zažívala 6 mesiacov s tebou, som nikdy nezažila. Teraz to vystriedala neskutočná bolesť. Stratila som kúsok seba. Dala by som všetko za to, aby som opäť cítila tvoje kopance a po pôrode si ťa mohla vziať zdravého domov. Si ten najkrajší chlapec. Raz sa tam hore stretneme. Milujem ťa, moja malá láska," odkázala svojmu chlapčekovi do neba. A s malým klbkom, ktoré si tento svet vôbec neužilo, sa aj odfotila.

Krásna Natálie prišla o milované bábätko v šiestom mesiaci tehotenstva. Zdroj: Intagram N.K.

Podobne sa vyjadril aj jej partner,ktorý si hovorí Laky Royal a je osobným holičom mnohých celebrít. Medzi jeho klientelu patrí aj hokejista Jaromír Jágr alebo Rytmus. K fotke ultrazvuku napísal na sociálnej sieti dojímavý odkaz. „Bude lepšie, ďakujeme všetkým. Môj synáčik.“

Natálie bola tehotná už v čase finále Miss, a to dokonca už v 4. mesiaci tehotenstva, čo je proti podmienkam súťaže. ,,Prišla som na to asi týždeň po finále. Boli sme s priateľom v šoku. Ja, Laky aj celá rodina sme boli prekvapení. Plánované to nebolo, sme spolu chvíľu, od januára. Som skoro v 5. mesiaci," povedala vtedy pre super.cz.