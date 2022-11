Hviezda seriálu Ulice sa so vzťahmi naozaj nekašle. Darmo je aj skvelá influencerka, ktorá si zarobila na vlastný dom, nemá v ňom s kým bývať. Ešte nedávno vystriedala náručia dvoch Slovákov. Prvým bol slovenský raper Strapo (33). Svoj vzťah zverejnili v roku 2019, vlani ju požiadal o ruku, ale pred Silvestrom sa rozišli. V januári začala randiť so slovenským youtuberom GoGoManom, teda Danielom Štrauchom (25). Podporovala ho v súťaži Survivor, no v septembri už hlásili rozchod.

Anna Kadeřávková s Gogom Zdroj: Profimedia



Preto prišla herečka aj na párty po Slávikovi sama a dobre sa porozhliadala. Najprv sa snažila zbaliť frontmana skupiny Mirai, ktorého si však partnerka ustrážila. Nakoniec skončila po boku syna Veroniky Žilkovej, Vincentovi Navrátilovi (25), ktorého poznáme ako hlavnú postavu seriálu Svätý Max. Ten v tomto prípade svätý rozhodne nebol.

Po drinku sa vybrali spoločne von, kde ich nachytali fotografi Blesku, ako si krátia čas čakania na taxík vášnivými bozkami. Domov vraj odišiel každý sám. Či tu vznikol nový šoubiznisový pár, ukáže čas.