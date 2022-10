Poznáme ju v elegantných kostýmoch a decentných okuliaroch. A teraz? Známa česká herečka Dana Morávková (51) sa ukázala v odvážnom červenom korzete a sieťovaných pančuchách. To budete pozerať!

Červený KORZET a sieťované PANČUCHY! To je ZMENA! Známa herečka sa riadne odviazala

Kto by to povedal! Česká herečka Dana Morávková (51) rozhodne nepatrí k tým tváram šoubiznisu, ktoré sa odhaľujú a vyzliekajú. NIkto by nepovedal, že sa ukáže v korzete!

Sú pre ňu typické elegantné kostýmy a decentné okuliarové rámy. Tak sa ukazuje na sociálnych sieťach, tak moderuje s Janom Čenským filmový festival v Zlíne a teraz sa v tejto podobe s rovnakým par´tákom predvedie aj vo Víkendových raňajkách TV Nova.

Takto si pamätáme Danu Morávkovú: ako Doru z rozprávky Z pekla štěstí. Zdroj: archív

Danu Morávkovú si pamätáme ako Doru z rozprávky Z pekla štěstí. Už 15 rokov hrá v obľúbenej Ordinácii v ružovej záhrade doktorku Zdenu Suchú. Tak, ako ju môžete vidieť teraz, sa však ešte neobjavila!

