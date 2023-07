Synček Jakubko nedávno oslávil prvý mesiac. Ako vnímate rolu otca?

– Úprimne, mal som taký nejaký väčší rešpekt predtým. Nie je to až také hrozné, ako ma všetci strašili – typu počkaj, keď príde to a hento, keď mu pôjdu zuby, keď bude mať koliky... nikto nám nepovedal také tie pekné pozitívne veci, že keď sa prvýkrát usmeje atď. Slováci majú väčšinou potrebu stále strašiť a hovoriť väčšinou negatívne veci. Neviem, či to je spoločnosťou, sociálnymi sieťami, že veľa ľudí má potrebu takto zveličovať. Počkaj, keď bude plakať, nevyspíš sa dobre. Mesiac prešiel, Jakubko je pokojný. Je vtipné sledovať tých ľudí, čo vás strašia a chcú vás zneistiť. Zatiaľ to zvládame fajn, ale je to, samozrejme, obrovská zmena! Niekedy sa prichytím pri myšlienkach strachu, že sa o neho bojím, aby sa nič neskomplikovalo. Je to obdobie strachu aj zodpovednosti! Už to nie je o tom, že môžem ísť hocikedy na kávičku. Jednoducho chcete žene pomôcť.

Bezdedovci si užívajú prvé týždne so synom. Zdroj: Instagram/Tomas Bezdeda

Boli ste aj pri pôrode?

– Áno, bol som. Videl som v podstate všetko, čo som možno vidieť ani nemusel. Môžem povedať, že niežeby som si ženy predtým nevážil, ale majú predo mnou väčší rešpekt, lebo si naozaj vytrpia. Nie je to ľahké. Vy ženy si naozaj vytrpíte toho dosť.

V noci vstávate k synčekovi aj vy, alebo to je vyslovene manželkina parketa?

– Aj ja. Manželka dojčí, ja ho zoberiem odgrgnúť. Keď nemám na druhý deň koncert alebo sa nepotrebujem nejako extra vyspať, tak s tým nemám žiadny problém. Cez víkendy ma čakajú koncerty, to sa snažím vyspať. Niekedy ho aj hodinu nosím na rukách, potom zaspí a pekne spí. Má rôzne intervaly budenia. Mám prerušovaný spánok, ale o to je taký akoby silnejší. Príroda to asi tak zariadila, že čím ste viac hore, tým potom tvrdšie zaspíte. Je to zaujímavé celé pozorovať.

Manželia Bezdedovci si užili prvé kočíkovanie synčeka Jakubka. Zdroj: Instagram

Je niečo, čo vás nejako veľmi prekvapilo na rodičovstve alebo dokonca zaskočilo?

– Zatiaľ nemám pocit, že by ma dieťa nejako veľmi obmedzovalo. Áno, cítim to v tom, že asi nepôjdeme na dovolenku k moru alebo do exotiky. Možno vybehneme do Tatier. Samozrejme, že celé dni sa točia okolo neho. Ale nie je to o tom, že zrazu nemôžete nič, ako to niektorí hovoria. Je to o tom, ako si to nastavíte v hlave, je to aj o tom, aké máte dieťa, či často plače, či má koliky. Nám sa zatiaľ darí, že môžeme ísť napr. aj na kávu na námestie. Je to akoby Boží zázrak.

Jakubko je krásne vlasaté bábätko. Zdroj: Instagram/ivanabezdeda

Čo je pre vás najťažšie? Nie-ktorí muži napr. dávajú ruky preč od prebaľovania...

– Vstávanie mi problém nerobí, neviem, či to je nejaký pud, že ste v strehu… Prvé dni som bol dosť v strehu, ani som nespal. Pozorujete, či dieťa dýcha, máte jednoducho vnútorný pud, že ho chcete mať pod kontrolou. Teraz už spím lepšie, ale prvé dni som bol doslova na ihlách. Ale je to normálna vec. A k prebaľovaniu – o to sa stará manželka Ivka, ja som ho raz prebaľoval a bol to zážitok. Nemal by som problém ho prebaliť, keby sa pokakal. Raz sa mi to stalo, keď poriadne naložil (smiech). Stala sa nám taká príhoda, že po kúpaní sme ho nakrémovali, všetko obriadili a zrazu len taká fontána a aj sa pokakal. Pozrel som sa na manželku, že toto nie (smiech). Tak sme si povedali, že už aj my máme takú skúsenosť… Bol to zážitok (smiech). Ale teda prebaľuje ho zatiaľ len manželka.

Boli ste so synčekom už aj sám?

– Bol, bol, keď manželka potrebovala ísť na poštu niečo vybaviť. Nemám s tým problém, lebo keď je to dieťa vaše, je to úplne niečo iné. Pri bratových deťoch, keď som ich niekedy strážil, som mal veľký rešpekt. Viete, ako to dieťa chytiť, úplne onak to vnímate, keď je to dieťa vaše, ako keď napríklad strážite cudzie dieťa. Jednoducho sa tak nebojíte ako pri cudzích. Posielal som ju aj s kamarátkami na kávu, zatiaľ ne- chcela (smiech). Ale, samozrejme, mám obrovský rešpekt, bojím sa, lebo veď stať sa môže hocičo. Je to malé telíčko….

Tomáš Bezdeda sa stal otcom 20. júna 2023. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtuUNFrqOhK/

Niektorí rodičia sa vyjadrujú množnom čísle – papáme, spinkáme… Patríte aj vy do tejto skupiny?

– Viem, čo myslíte. My to zatiaľ tak nemáme, ale každý nech robí, ako chce. Nie sme ani nejakí biorodičia, že to s niečím preháňame. Sme úplne normálni, uvažujúci racionálne, zdravo, dodržiavame aj všetky rady od lekára.

Meno Jakubko bola jasná voľba alebo ste ho dlho vyberali?

– Bola to jasná voľba. Manželka ho navrhla, ja som súhlasil. Mal som aj nejaké iné vybraté. Ale meno Jakubko sa nám páčilo obom. Keď budeme mať aj dcéru, potom ja vyberiem meno (smiech).

Teraz v lete ste dosť pracovne vyťažený – máte pomerne dosť koncertov. Ako to bez vás manželka zvláda?

– Cez víkendy je to rušné, ale pomáhajú nám naši rodičia. Idú ho kočíkovať atď… Na koncerty ich ešte nechcem brávať, lebo keď je veľmi teplo, aj v aute je teplo, a klímu zase nechcem púšťať. Žena má toho naozaj veľa. Tam je také špeciálne puto medzi matkou a dieťaťom, no myslím si, že muž by mal žene pomáhať hocikedy, keď sa dá, lebo jej to veľmi pomôže. Snažím sa s ňou byť často, keď som preč, snažím sa to potom dobehnúť. Už len keď na pol hodiny ho povarujem a ona si môže v pokoji vypiť kávu, aj to pomôže. Keď sú niektoré mamičky na dieťa samy, obdivujem ich. Nečud

