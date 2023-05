Povedali by ste do nej, že má na krku už 6 krížikov? V očiach viacerých jej blízkych dokonca mladne. Ako to robí? „Neviem, čím to je. Celý život spievam a som šťastná, nič extra pre to naozaj nerobím. Mám asi takú povahu, že sa každý deň teším z maličkostí. Ale určite sú to aj gény. Ale naozaj sa dokážem tešiť z malých vecí, lebo tie veľké neprichádzajú často. Teším sa, keď je slnko, potom aj keď prší, lebo si poviem, že záhradka to ocení,” prezradila.

Tretie kolo Let's Dance: Na snímke Hana Rapantová a Beáta Dubasová. Zdroj: TV MARKÍZA

Okrem tohto sa Beáta zverila s tým, že kedysi rozmýšľala nad plastikou nosa, ktorého tvar jej veľmi prekážal. „Keď som mala 15-16 rokov, hovorila som si, bože, tento môj hrozný nos, musím s tým niečo urobiť. Potom som raz stretla jednu pani, ktorá mala nevydarenú operáciu nosa a nosila servítku pod nosom, a to ma tak odradilo, že som na to už nikdy nepomyslela,“ prezradila Dubasová. „Ale veď ty máš pekný nos,“ reagovala Kveta Horváthová. „Bola to puberta, mala som vtedy pocit, že je jednoducho hrozný. Teraz som s ním už spokojná,“ dodala s úsmevom.