Povedali by ste to do nej, že Beáta Dubasová uplynulú nedeľu oslávila okrúhlu 60-ku? Speváčka pri tejto príležitosti prijala pozvanie do markizáckeho Telerána, kde ju hneď v úvode privítali moderátori Kveta Horváthová a Tomáš Juríček so slovami, že ako to robí, že vyzerá stále tak mlado.

Beáta Dubasová a Vlado Kobielsky. Zdroj: facebook.com/beatadubasova.sk

„Neviem, čím to je. Celý život spievam a som šťastná, nič extra pre to naozaj nerobím. Mám asi takú povahu, že sa každý deň teším z maličkostí. Ale určite sú to aj gény. Ale naozaj sa dokážem tešiť z malých vecí, lebo tie veľké neprichádzajú často. Teším sa, keď je slnko, potom aj keď prší, lebo si poviem, že záhradka to ocení,” hovorí Dubasová.

Beata Dubasová v mladosti. Zdroj: facebook/beatadubasova

Beáta je skutočne jasným príkladom toho, že vek je len číslo. Presviedča o tom, čím ďalej tým viac. Budete asi poriadne prekvapení, čo sa skrýva za jej sviežim vzhľadom. Žiadny lifting ani botox to nie je. „Očné krémy používam asi od 20. roku života! Krémujem sa pravidelne, nesmieme na to zabúdať! Najdôležitejšie je poriadne sa odlíčiť a potom poriadne sa nakrémovať. A treba cvičiť tvárovú gymnastiku – špičku jazyka tlačíte na horné podnebie v ústach, pokojne to môžete robiť aj v aute,” prezradila svoj tajný recept.

A okrem toho netreba zabúdať na masáž tváre, ktorú si každá žena vie urobiť doma pri bežnej starostlivosti o pleť. „Určite si treba pri krémovaní tváre poriadne aj masírovať tvár, pekne dohora nanášať krém po tvári a potom je dôležité aj stále sa usmievať,” prezradila Beáta, ktorej by asi iba málokto tipoval, že má na krku 60-ku.



