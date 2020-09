Aj keď to zo začiatku vyzeralo všelijako a mnohí si mysleli, že 20. ročník OTO sa už ani neuskutoční, podarilo sa. Do priestorov Slovenského národného divadla zavítalo mnoho našich známych tvárí, ktorým pred vstupom najprv zmerali teplotu. Takmer všetci mali so sebou rúška a niektorí si ich z tváre nedali dole ani počas celého prenosu. Taká Sima Martausová si ho nezložila, ani keď vyhrala a mala ďakovnú reč. Zdôvodnila to tým, že už veľa ľudí pred ňou hovorilo do mikrofónu.

Michal Hudák s originálnym rúškom. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Počas celého prenosu moderátor večera Sajfa niekoľkokrát zdôraznil, že určite skončia pred 23. hodinou. Narážal tak na to, že minulé ročníky sa zakaždým poriadne pretiahli a končili pred polnocou a tentoraz kvôli prísnym nariadeniam to skrátka do 23. hodiny musia stihnúť. Napriek tomu sa však množstvo hostí po konci zišlo vo VIP salóniku, kde si dali drink, dobré jedlo a debatili jedna radosť. Mnohí až do neskorých hodín.

Na párty po galavečere sa veľmi dobre zabávala herečka Diana Mórová, ktorá bola neprehliadnuteľná aj vďaka jej hlbokému výstrihu. Rovnako dobre naladený bol aj Michal Hudák, ktorý na žúr prišiel so soškami v ruke a neustále mal na sebe slnečné okuliare.

Na akcii nechýbali ani Twiinsky. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Úplne inak to však vyzeralo v priestoroch Markízy. Ich známe tváre sa rozhodli, že do divadla neprídu, ale v kontakte s divákmi a hosťami budú prostredníctvom telemosta z ich štúdia. V Záhorskej Bystrici panovala po celý čas výborná atmosféra, známe tváre sa vyobliekali a na prvý pohľad to skutočne vyzeralo, akoby sedeli priamo v SND. Keď ich však kamera nebrala, uvoľnili sa oveľa viac, akoby sedeli neustále pod drobnohľadom živého prenosu. Viktor Vincze si pochutnával na chuťovkách a chlebíčkoch, s manželkou Adelou si vymieňali sladké božteky a herci, ktorí boli zas v seriálovej ,,pizzerke“ z Oteckov, si to užívali ešte viac. Veď bodaj by nie, keď bublinky tiekli potokom.





