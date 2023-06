Horúce počasie v stredu ,,vyhnalo” na green nielen hercov, ale aj športovcov, ktorí sa rozhodli pomôcť dobrej veci. Nadácia Krištáľové krídlo zorganizovala svoj druhý charitatívny golfový turnaj, na ktorom si to všetci poriadne užili.

Krásne prostredie v golfovom rezorte v Šajdíkových Humenciach hostilo druhý ročník charitatívneho golfového turnaja. Hostia sa rozdelili do dvoch skupín. Niektorí išli na cyklovýlet, ako napríklad pani Mária Vaškovičová, a ostatní na golf. Na golfovom turnaji nechýbali herci Filip Tůma, Marek Fašiang či manželia Simona Bubánová a Ján Kuric. Športovcov reprezentovali bývalí hokejisti Rišo Lintner, Ľubo Višňovský či Ján Lašák.

„Som spokojná, ako to dopadlo, mám z toho veľkú radosť! Opäť sme posunuli úroveň charitatívneho golfového turnaja na vyššiu úroveň a som rada, že sa zúčastnilo tak veľa kvalitných hráčov. A aj som na nich videla, že si podujatie poriadne užili. Každý sa usmieval, bol pozitívne naladený. Nejde len o samotnú hru, ale o to, že hráči si vážia, že tu mohli byť pod značkou Krištáľového krídla. Turnaj mal charitatívny účel, na charitu sme vyzbierali zhruba 5-6-tisíc eur a na záver prispejeme ešte aj my," prezradila nám Mária Vaškovičová, autorka a producentka oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska Krištáľové krídlo.



