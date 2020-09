CELEBRITNÉ odchody z pôrodnice: Hviezda Ostrihoňová, inkognito Erika a športová Ďurovčíková

Mamička Erika Judínyová odchádzala z nemocnice na Kramároch inkognito. Bleskovo nasadla do auta a so Števom Skrúcaným a ich malým pokladom odfrčali preč. Úplne inak to však poňali iné známe tváre. Taká Andrea Verešová vychádzala z pôrodnice ako z móla a Veronika Ostrihoňová Cifrová vyzerala ako z módneho magazínu.