Inšpirujte sa herečkou a speváčkou Barborou Švidraňovou (32) a jej zaujímavými tipmi. Mamička malého synčeka Gabriela (2) prezradila nielen to, aké knihy má od puberty rada, ale aj na akých seriáloch teraz poriadne „fičí“.

Naj filmy

Milujem filmy od Quentina Tarantina a posledný ,,Once upon a time in Hollywood“ ma úplne dostal. Nielen božským hereckým obsadením.

Herečkin obľúbený film. Zdroj: archív

Naj vec

Môj klavír. Na ten nedám dopustiť. Síce už na ňom nehrám tak aktívne ako kedysi, no navždy bude mojou srdcovou záležitosťou.

Naj kniha

Už od puberty je to všetkých 7 dielov Harryho Pottera. Vyrástla som s nimi a je v nich skrytých toľko nádherných metafor, že si človek aj v dospelosti z toho dokáže zobrať ponaučenie. To ma doviedlo aj k čítaniu viac mysticko-spirituálnej literatúry a momentálne mám rozčítanú knihu Anatómia ducha od Caroline Myss.

Knihy o čarodejníkovi Harrym Potterovi. Zdroj: MICHAL SMRCOK

Naj seriál

Momentálne mám obľúbené dva. Historickú drámu kráľovskej rodiny ,,The Crown” a surrealistickú komédiu medzi nebom a peklom ,,A Good Place”. Obe na Netflixe.

