Inšpirujte sa moderátorkou Andreou Belányiovou (44) a jej zaujímavými tipmi. Jojkárka prezradila nielen to, aké knihy má rada, ale aj aký šport preferuje.

Naj šport

Andrei Belányiovej (vpravo) učaroval pilates. Zdroj: archív A. B.

Pre mňa je najobľúbenejším športom pilates, dostala som sa k nemu asi pred 7 rokmi a dodnes ma to drží. Štúdio, kam od začiatku chodím, má veľmi príjemnú rodinnú atmosféru, a tak to nie je veľký benefit iba pre telo, ale aj pre dušu. A, samozrejme, dúfam, že sa to moje pilatesovanie odrazí aj na motorike na staré kolená (smiech).

Naj dezert

Najobľúbenejším dezertom Belányiovej je Pavlova torta. Zdroj: archív A. B.

Takmer všetko sladké je moje obľúbené, ale od detstva mám rada zapečené bielka s cukrom a tak je voľba jasná – Pavlova torta. Sama ju pravidelne robím. Kreativite sa medze nekladú, raz som ju dokonca vylepšila vaječným likérom v šľahačke. Akurát musíte rátať s dlhším časom pečenia, ale inak je tento zákusok veľmi nenáročný na prípravu. Odporúčam.



Naj kniha

Najobľúbenejšie knihy Andrey Belányiovej. Zdroj: archív A. B.

Dlho bola mojou naj knihou Sklenená izba od Simona Mawera, následne som prečítala aj ostatné jeho knihy, pretože sa mi páči jeho štýl písania. Ale spomenula by som aj Tango starej gardy od autora A. Péreza-Reverta, ale veľmi dobré čítanie som mala aj pri knihe Zuzany Širokej Jabloňové lásky.

Najobľúbenejší film Andrey Belányiovej je "Daj mi svoje meno". Zdroj: archív A. B.

Daj mi svoje meno. Je to už starší film, ale vždy, keď si naň spomeniem, prenesiem sa do atmosféry Talianska v 80. rokoch. Lenivé talianske mestečko a do toho hudba mojej skorej mladosti sú magnetizujúce.