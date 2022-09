Zažila už hádam všetko! Veľkú televíznu slávu, drogy, pád na dno aj návrat pred kameru. Česká moderátorka Tereza Pergnerová (48) v 90. rokoch prišla s pozdravom Čágo, bélo, šílenci, ktorý okamžite všetci prebrali. Aj keď to najhoršie už má zrejme nadobro za sebou, znova ju zasiahli problémy.

Tereza Pergnerová má za sebou drsné časy. Z pozície úspešnej moderátorky sa prepadla na úplné dno. Prepadla drogám, do toho porodila syna Samuela, o ktorého sa jej museli starať rodičia. Napokon do jej života vstúpil súčasný partner Jiří Chlebeček, s ktorým má dcéru Natálku. Spolu s jej starším synom Samuelom už roky tvoria harmonickú rodinu.

Po rokoch sa Tereza vrátila aj k moderovaniu. Najnovšie sa venuje programu Misia nový domov, prostredníctvom ktorého sa snaží pomáhať ľuďom vybudovať nové bývanie. Paradoxne, Terezin byt momentálne vôbec nevyzerá ideálne, veď pozrite FOTO v GALÉRII, v akých podmienkach známa moderátorka žije.

U Terezy doma to vyzerá všelijako, útulný domov topríliš nepripomína. "Už viac ako mesiac žijeme na stavenisku, " priznala Tereza fanúšikom v polovici prázdnin. Našťastie, nedeje sa nič zlé, len rekonštrukcia ich domu sa akosi predĺžila a ani dnes to ešte u nich doma nevyzerá dobre, hoci už sa to lepší.

Pred koncom prázdnin musela Tereza priznať, že u nich doma je to stále ešte "divoké", ale optimistku v sebe nezaprela. "U nás dobré. Stále "na pankáča", kým ide práčka, je to fajn," priznala s humorom nie príliš komfortný stav v ich domácnosti. "Dlažba sa dorába a dnes nastupuje majster na začistenie kamenného múru. Pomalililinky vidím slnko na konci tunela," hlásila Tereza.

A potom to prišlo. Páni majstri sa pochlapili a konečne je hotová aspoň podlaha. Tereza sa napokon pochválila na sociálnej sieti fotkou, ktorá pre ňu momentálne predstavuje vrchol blaženosti. TAKTO to teraz vyzerá u nej doma, FOTO!

