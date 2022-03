Nora Kabrheľová, pred tým Mojsejová, pred rokmi bývala na košickom Pereši. Užívala si tam okázalý luxus ako pravá cárovná. Potom sa dostala do veľkých problémov a 13 mesiacov strávila vo väzení. No a minulý rok sa rozhodla, že je čas na radikálnu zmenu. Zbalila si kufre a z Košíc si to namierila rovno do Bratislavy, kde začala nový život. Nora sa nasťahovala do bytu v bratislavskom Ružinove do Troch veží a vďaka jojkárkskej relácii Bez servítky teraz všetkým ukázala, ako to u nej doma vyzerá.

Nora Kabrheľová varív relácii Bez servítky. Zdroj: nora_kabrhelova/instagram

Nora predviedla nielen svoju kuchyňu, kde hosťom varila večeru, ale aj spálňu, kúpeľňu či obývačku. Kamery nechala vojsť aj do svojho šatníka, ktorý však rozhodne nevyzerá ako ten na Pereši. A aj sama uznala, že už si na halde kabeliek a oblečenia absolútne nepotrpí. Bývalá hviezda reality šou Mojsejovci však doma nebýva sama. Jej psík Šarika jej robí spoločnostť na každom kroku. Nielen, že spolu spávajú v jednej posteli, ale jej štvornohý miláčik má aj vlastnú skriňu s oblečeným či vlastnú kúpeľňu. Nora má ale stále dobrý vkus a aj byt má vkusne a moderne zariadený. Škoda iba toho výhľadu. Ako sama povedala, krajší výhľad majú iba boháči.

