"Ani neviem, ako začať. Tu máte pár sekúnd niečoho, čo trvalo 5 mesiacov, ktoré boli naozaj veľmi psychicky náročné, aj keď sme to na sebe nenechali poznať. Ale mať celý “svoj život” v jednej izbe v záhradnom domčeku, nie je úplná sranda a napríklad byť aj celý čas bez sprchy (áno aj toto bola realita, o ktorej ste nevedeli). Každý deň nás zachraňovala kamarátka a suseda, aby sme sa necítili už úplne ako nejaké trosky(smiech)," zveril sa nedávno na svojom Instagrame známy celebritný kaderník Blatný, keď ukázal svoje unikátne bývanie, ktoré sa len tak nevidií.

Kaderník Jirko Blatný. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CWlw_oJoYle/

"Každopádne tomuto je koniec a chceme sa najviac zo srdca poďakovať babám, ktoré nám robili návrh nášho domu, ale nie len to, ale celú realizáciu, takzvanú na kľúč - to znamená odovzdáte kľúče od bytu/domu a oni vám ich vrátia naspäť, keď je všetko do posledného detailu, do poslednej vázičky hotové," pokračoval Jirko. Ten so svojím priateľom žije v hotovom kráľovstve.