Rosenberg je najznámejší český pornoherec a na konte má vyše 2 500 filmov. Už nejaký ten čas sa venuje rodinke a stále dbá o svoje vypracované telo. No najnovšie ho postihla poriadne nepríjemná záležitosť. „Tak toto je super! Niekto mi podpálil auto! Vracajú sa 90. roky?” napísal Rosenberg na svojom profile na Instagrame, kde zverejnil aj fotky svojho zhoreného auta.

Robert Rosenberg Zdroj: Robert Rosenberg/instagram

„Nie som ten typ človeka, ktorý by vyhľadával pomoc polície, ale dnes som musel. Príjemne ma prekvapila, vyšetrovateľ prišiel znova, už asi vieme, ako páchateľ vnikol do auta, dokonca niektoré veci z auta zmizli, čiže tam bola aj krádež. Čiže, či chcel zamaskovať stopy a potom to auto podpálil, to nechám na vyšetrovanie polície. Technik, detektív odviedol skvelú prácu. Vianoce síce už skončili, ale chcel by som odkázať, majte sa radi a užívajte život,” prihovoril sa Rosenberg k fanúšikom vo videu.