Separ otvorene napísal, čo prežil a momentálne stále prežíva. ,,Posledné tri mesiace som strávil na chemoterapii.. Áno.. Rakovina... Chemoterapia a jej následky sú najväčšie peklo, čo som kedy zažil. Netušil som, v jak hroznom fyzickom stave sa vie človek ocitnúť," priznal na úvod raper.

,,Deň pred odchodom na liečbu som naučil Aničku bicyklovať. Bol to super pocit. Aspoň na chvíľu, keďže som mal plnú hlavu toho, čo bude. Jeden nádor mi vybrali, no CT vyšetrenie odhalilo, že to hovado sa už stihlo rozrásť do iných časťí tela. Deti som nevidel 2,5 mesiaca, keďže moja imunita v tejto covid diskotéke bola riziková. Keď sme sa videli prvýkrát, bolo to jak ohňostroj emócií.. UAU.. Milujem," pokračoval Separ.

Raper Separ Zdroj: instagram



,,To, že nebola OG tour kvôli korone, mi nakonec úplne zahralo do kariet, pretože som nemusel vysvetľovať, prečo nehrám, prečo nie je tour a čo je so mnou. Logicky to tým pádom nikto neriešil a ja som bol v kľude a sústredil sa na svoju hlavu. Od začiatku som vedel, že to dám. Ani na sekundu som sa neskladal a nepochyboval," otvorene o chorobe hovorí separ a priznáva, že zo začiatku chcel bojovať alternatívnym spôsobom.

Raper Separ bojuje s rakovinou. Zdroj: Instagram

,,Na začiatku som chcel ísť alternatívnou cestou, ale lekár mi do huby povedal, že nemám čas špekulovať. Chemo je fakt zlo, ale dá sa to zvládnuť. Dnes som bol na kontrole, či zabrala. Prvé výsledky hovoria, že ÁNO. Čakám ešte na jednu správu od človeka z CT, ale vyzerá, že som vyhral. ENORMNE ďakujem mojej mame, ktorá sa vrátila zo Švajčiarska, aby bola pri mne, keď som bol v úplnom kreku. Ďakujem kamošom za turbo podporu," napísal Separ a špeciálne poďakoval jednému človeku.

,,Ďakujem Dominikovi, že ma do toho zasvätil a vysvetlil, čo a jak, vďaka čomu som to zvládol jak pán. Mal tú istú diagnózu a boli sme spolu na izbe. On končil, keď ja som začínal. Veľký frajer a super človek. Čo som tým chcel povedať, nie je, že ľutujme Sepinka, že mal raklo.. Na onkológiách som stretol veľmi veľa mladých ľudí a chcem, aby ste sa NEVZDALI! DOBRÝ MINDSET JE ZÁKLAD. Dáš to! Len tomu pomôž," dodal.

