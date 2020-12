Separ otvorene napísal, čo prežil a momentálne stále prežíva. ,,Posledné tri mesiace som strávil na chemoterapii.. Áno.. Rakovina... Chemoterapia a jej následky sú najväčšie peklo, čo som kedy zažil. Netušil som, v jak hroznom fyzickom stave sa vie človek ocitnúť," priznal na úvod raper.

Deň pred odchodom na liečbu som naučil Aničku bicyklovať. Bol to super pocit. Aspoň na chvíľu, keďže som mal plnú hlavu toho, čo bude. Jeden nádor mi vybrali, no CT vyšetrenie odhalilo, že to hovado sa už stihlo rozrásť do iných časťí tela.

Deti som nevidel 2,5 mesiaca, keďže moja imunita v tejto covid diskotéke bola riziková. Keď sme sa videli prvýkrát, bolo to jak ohňostroj emócií.. UAU.. Milujem," pokračoval Separ.

7.To, ze nebola OG tour koli korone, mi nakonec uplne zahralo do kariet, pretoze som nemusel vysvetlovat preco nehram, preco neni tour a co je so mnou.. logicky to tym padom neriesil bulvar ani ine media a ja som bol v klude a sustredil sa na svoju hlavu.. No napriek tomu ste si OG album isli tak, ze na spotify som sa stal najpocuvanejsim interpretom roka 2020.. Dakujem

8. Taketo videa mi pomahali ostat silnym a pozitivne naladenym.. Od zaciatku som vedel, ze to dam.. Ani na sekundu som sa neskladal a nepochyboval..

9. Na zaciatku som chcel ist alternativnou cestou, ale lekar mi do huby povedal, ze nemam cas spekulovat.. Chemo je fakt zlo, ale da sa to zvladnut.. dnes som bol na kontrole, ci zabrala.. prve vysledky hovoria ze ANO.. cakam este na jednu spravu od cloveka z CT, ale vyzera ze som vyhral.. ENORMNE dakujem mojej mame, ktora sa vratila zo svajciarska, aby bola pri mne ked som bol v uplnom kreku❤️ dakujem kamosom za turbo podporu a hlavne Damemu, ze vybavil setko co som potreboval🙏🏽 Dakujem Dominikovi, ze ma do toho zasvatil a vysvetlil co a jak, vdaka comu som to zvladol jak pan..Mal tu istu diagnozu a boli sme spolu na izbe.. on koncil ked ja som zacinal.. Velky frajer a super clovek, diky broski👊🏽

Co som tym chcel povedat, neni, ze lutujme Sepinka ze mal raklo.. na onkologiach som stretol velmi vela mladych ludi a chcem aby ste sa NEVZDALI! DOBRY MINDSET JE ZAKLAD. Das to! Len tomu pomoz