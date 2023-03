Na prednášku Mateja Snopka prišlo do bratislavského Véčka okolo 400 ľudí. Všetci boli zvedaví, aké informácie sa od bývalého kriminalistu dozvedia. Hovorilo sa o mnohých známych sériových vrahoch, ale aj o tom, ako si svoje obete vytipujú a čo sa zrejme v tom okamihu deje v ich hlavách. Reč prišla aj na zločincov, ktorí svoje obete predtým alebo potom znásilnia. A práve vtedy Snopko všetkých v sále šokoval. Ešte ako študent policajnej školy sa stal obeťou pokusu o znásilnenie.

Matej Snopko na prednáške o sériových vrahoch. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

„Bolo to také bizarné a veľmi poučné. Ako žiak policajnej školy som mal cez Vianoce voľno a mama ma poslala k svojej známej po vianočný stromček. Ja mám tak cca 1,90 m, vtedy som mal 105 kíl a bol som aj v dobrej fyzickej kondícii, no a nastúpil som s milou paňou do výťahu. Milá pani bývala na ôsmom poschodí a na druhom ma začala ohmatávať, bozkávať a mne sa to veľmi nepáčilo. Páchol z nej alkohol, smrdela, bola neumytá, o hlavu vyššia a vyzerala ako horská gorila, len bola menej chlpatá. Keď som sa odťahoval a bránil, tak to milú pani tak rozzúrilo, že mi dala päsťou, dve, do oka a jednu do brady. To bola dáma, ktorá pracovala v zelovoci a pod pazuchami bez problémov nosila ťažké vrecia so zemiakmi. Ja som odtiaľ ušiel, ale uvedomil som si aspoň, čo presne obete znásilnenia alebo pokusu o znásilenie prežívajú,” priznal a tým odkázal, že obe pohlavia by mali byť v každých situáciách v strehu.