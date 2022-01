V štúdiu sa stretli Stanka, Dávid a Miro. Blondínka východniara na natáčanie zavolala preto, aby mu opäť pred celým Slovenskom vyčistila žalúdok. Vyčítala mu, že počas šou mal viacero žien. Miro len krútil hlavou a bolo vidno, že v tom momente oľutoval, že sa na toto natáčanie vôbec dal. „Ja som tu ani nechcel ísť!” reagoval. Viacerým divákom bolo len pri pohľade na nich trápne. A patrične to okomentoval aj účastník Farmy 11 Robiňo.

„Pán producent, urobíme jednu časť, kde si zavoláme Mirka, Dávida a začneme riešiť to, čo robí Miro vonku. Dávidovi dáme tiež zopár otázok, ale najviac bude trpieť Miro. Miro a Dávid, vy ste naozaj takí hlúpi? Prečo? Načo ste tam išli? Keď ste vedeli, o čo jej ide a producent to schválil. Vy ste dvaja ostali úplne ako... Ach jaj. Nezastávam sa ani jedného, ale myslím si, že Dávida a Mira nezaujíma ona, ale že vôbec! Lenže niekto potrebuje vyťahovať veci, aby bol niečím zaujímavý. Kašlite na to a žite to, čo pred Farmou. Aj tak zhasnete všetci tak ako aj my!” odkázal im Robiňo.

