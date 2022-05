Maroš Kramár (63) a Nataša Nikitinová (54) v roku 2019 šokovali správou, že sa rozvádzajú. Odvtedy si žije každý svoj život, no najnovšie sa ich cesty opäť spojili.

Maroš žil 20 rokov v manželstve s právničkou Natašou Nikitinovou, s ktorou má deti Tamaru (22), Timura (20) a Marka (14). Dvojica bola považovaná za jeden z najstabilnejších párov nášho šoubiznisu, a to napriek krízam, ktoré mali. Už tri roky však každý žije svoj život, a hoci by si možno mnohí mysleli, že si nevedia prísť na meno, opak je pravdou. Spájajú ich tri spoločné deti, vďaka ktorým majú dobrý vzťah. „Tak, a Marko je prijatý na gympel. Držíme ti palce,“ napísal Kramár k spoločnej fotke s deťmi a jeho ex Natašou.

