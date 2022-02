Dôvodom súčasného konfliktu bola zmena pretekov v skokoch na lyžiach, ktoré mali byť pôvodne o 12.00 nášho času, čo však zmenili na 13.00. Marcel Merčiak v priamom prenose z olympiády oznámil divákom nesprávnu informáciu, a keď sa dozvedel, že zahlásil hlúposť, poriadne vybuchol. „Prečo ste ma tak zarezali, do p..e, keď vidíte, že je tam 13.00, do p..e, a necháte ma k...u povedať,“ kričal vytočený Merčiak. „Nekrič tu na mňa, ja si tu k...t neváľam,“ vrieskal na Merčiaka istý Braňo. Podľa našich informácií išlo o skúseného režiséra prenosov Branislava Ramacsaya.

Marcel Merčiak pôjde na koberček po návrate z Pekingu. Zdroj: rtvs

Hovorkyňa RTVS nám vysvetlila, že konverzácia sa neobjavila v živom televíznom vysielaní, ale išlo o súkromnú komunikáciu, ktorú však dovtedy neznámy človek z prostredia RTVS zverejnil na internete. Verejnoprávna televízia vzápätí pristúpila k radikálnemu kroku. „RTVS dôsledne vyšetrila situáciu okolo uniknutej nahrávky súkromnej konverzácie zamestnancov. Osoba, ktorej konanie viedlo k úniku predmetnej konverzácie, už nie je zamestnancom RTVS, k čomu dospeli po vzájomnej dohode s priamym nadriadeným. Chceme však zdôrazniť, že táto osoba nebola v priamom konflikte s Marcelom Merčiakom a zverejneniu nepredchádzali osobné konflikty z minulosti ani súčasnosti. RTVS veľmi zodpovedne pristupuje k atmosfére a vzťahom na pracovisku a vzniknutú situáciu budeme interne riešiť aj s Marcelom Merčiakom po jeho návrate z Pekingu,“ informovala hovorkyňa Andrea Pivarčiová.

Od momentu, keď sa nahrávka objavila na internete, sa Slovensko rozdelilo na dva tábory. Jeden stojí za Marcelom a tvrdí, že každému občas rupnú nervy a od kolegu to bola špinavosť, druhá skupina nemá na Merčiaka dobrého slova a hovorí, že to bola iba otázka času, kedy niekto z podriadených arogantného Merčiaka natrie. „V kuloároch sa totiž hovorí o známom komentátorovi v takom duchu, že len ťažko stretneš arogantnejšieho človeka... Takáto komunikácia s ‚kolegami‘ je na dennom poriadku,“ ozval sa istý Vladimír.

Merčiak počas približne minútového výbuchu zlosti povedal deväťkrát škaredé slovo začínajúce na "p", slovíčka na "k" boli v jeho šťavnatej reči použité v šiestich prípadoch. Zdroj: Repro foto - You-Tube

Tak či onak, v žiadnom pracovnom kolektíve to nie je vždy ideálne. Svoje o tom vie aj bývalá zamestnankyňa RTVS, pani Lucia, ktorá bola tiež roky od nadriadeného šikanovaná, no situáciu riešila iným spôsobom. „Ak má niekto pocit, že sa v akejkoľvek firme deje niečo nesprávne, vrátane RTVS, má na to zákonné prostriedky v Zákonníku práce. Sama som si šikanou prešla v RTVS (nie v športe) a riešila som ju s právnikom a aj vyriešila. Nie, nie je to príjemný pocit sedieť pred množstvom manažérov s právnikom po boku, ale tak to robí niekto, kto naozaj hľadá pravdu a záleží mu na pravde. Má to niekoľko stupňov cez intervenčné stretnutie s vedením firmy vrátane odborov až po vypočutie členmi Rady RTVS,“ otvorene napísala pani Lucia.

„Tak sa to robí, v mojom prípade sa to aj vyriešilo. Ale určite nie spôsobom, ktorý predviedol aj môj bývalý kolega. Takže nie, nikdy nebudem chápať takých ľudí. Nech majú pocit, že im bolo akýmkoľvek spôsobom ublížené – to, čo urobil, je obyčajná ľudská podlosť, chrapúnstvo a zbabelosť a veľmi sa čudujem tým, ktorí takéto správanie obhajujú. Bola to komunikácia interná, áno, nesprávna a ten kolega, ak by bol aspoň kúsok chlap, tak by to riešil tak, ako som to riešila ja. Ale evidentne na to nemal odvahu,“ dodala pani, ktorá vo verejnoprávnej inštitúcii tiež pracovala. Všetci sú však už teraz zvedaví, ako uzavrú kauzu po Marcelovom príchode z Pekingu.

