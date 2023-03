Vadkerti si užíva rolu trojnásobnej maminy naplno. Na svoje deti je patrične hrdá, špeciálne na najstaršiu dcéru. „Matka a dcéra. Aj keď sa chce odlíšiť, máme strašne veľa podobného. Má drive, ambície, je tvrdohlavá a bystrá. Mojou hlavnou výchovnou úlohou je teraz dať jej priestor na rozlet a nechať ju objaviť, kým sa chce stať. Niekedy je ťažké ukázať jej, že sila sa snúbi s láskavosťou alebo že netreba skrývať svoju zraniteľnosť pred svetom,“ zverila sa Vadkerti na sociálnej sieti.

Vadkerti kedysivo svojej talkshow. Zdroj: STV - disketa

„V pondelok predsedala MUN, bez mihnutia oka to zvládla výborne. To, ako to prežívala, však vyklopila v noci, keď sme sedeli nad otlakmi na nohách od lodičiek. Ľúbime ťa, Sophie. Nie za to, čo dokážeš, ale za to, že si,“ dodala.