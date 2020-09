18-ročná dievčina prechádzala okolo pol jednej popoludní v bratislavskom Ružinove na Tomašikovej ulici cez priechod pre chodcov. Podľa informácií TV JOJ išla práve od lekára a chcela cez cesty prejsť ku kultúrnemu domu. Ako ďalej uvádza Jojka, podľa svedkov šoférka na Range Roveri dievča nabrala v plnej rýchlosti a bez brzdenia. Náraz bol taký silný, že nebohú odhodilo od priechodu o viac ako 20 metrov. Do pár minút boli na mieste všetky záchranné zložky. Informoval portál noviny.sk cez deň na svojom webe. Na videu je aj jasne vidieť, že luxusné vozidlo zastavilo až cca 20 metrov za priechodom pre chodcov.

Pri tragickej nehode zomrelo len 18-ročné dievča, ktoré prechádzalo cez priechod pre chodcov. Zdroj: TV JOJ

Mladú dievčinu sa najprv snažili zachrániť okoloidúci svedkovia a neskôr záchranári, no dievča zraneniam na mieste podľahlo. ,,Dievča malo komplet poranenú rebrovú časť a aj hlavu. Zranenia boli nezlúčiteľné so životom,"povedal Jojke obhliadajúci lekár. "Podľa doterajších informácií šoférovala 35-ročná vodička auto značky Range Rover po uvedenej ulici, kde na jednom z riadne označených priechodov pre chodcov došlo k zrážke uvedeného vozidla s 18-ročnou chodkyňou," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ Veronika Slamková.

Podľa ďalších informácií TV JOJ za volantom luxusného auta sedela bývalá finalistka súťaže Miss, ktorá sa aktuálne venuje módnemu návrhárstvu. Šoférka skončila v nemocnici aj s jej matkou. Údajne boli obe z toho, čo sa stalo, vo veľkom šoku a potrebovali lekársku pomoc. Ako sme však ďalej zistili my, má ísť o módnu návrhárku Danielu Kralevich, ktorá sa len nedávno starala o speváka Otta Weitera, ktorý prišiel o manželku.

Módna návrhárka Daniela Kralevich. Zdroj: Instagram D.K.

"Požitie alkoholických nápojov vykonaná dychová skúška u vodičky nepreukázala. Ďalšie okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania. Polícia začala trestné stíhanie z trestného činu usmrtenia," uviedla hovorkyňa polície Veronika Slamková.