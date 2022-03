Adriana Poláková (45) si od leta minulého roka užíva spoločnosť partnera Christiana, za ktorým sa presťahovala do Rakúska. Exmarkizáčka nikdy nepatrila medzi známe Slovenky, ktoré by ukazovali provokačné zábery. Teraz prekvapila.

Poláková v Rakúsku maká na spoločnom biznise s partnerom Christianom. Adriana si najnovšie dopriala chvíľku pre seba. „Dni, keď som musela v nedeľu chodiť na veľký nákup, poobede ísť napiecť do mojej kaviarne na pondelok a večer sa chystať na Teleráno. Neverím, že toto všetko som stíhala a fungovala som tak niekoľko rokov. Teraz nedeľa, pokoj, žiadne ‚naháňanie sa‘. Môžem si dopriať saunu. Sladké ničnerobenie. Ale! Neprišlo to samo. Treba robiť, makať, inak si vás to šťastíčko nenájde,“ zverila sa Poláková a pochválila sa na Instagrame poriadne odvážnou fotkou. Tá ju zachytáva nahú v uteráku počas saunovania. V jej prípade ide vôbec prvýkrát o takýto provokačný záber, ktorým sa verejne pochválila na sociálnej sieti. Že by sa chcela vyrovnať mladším ženám na Instagrame?

Adriana Poláková je doslova do voza aj do koča. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CVyHT-nI6F3/

SILVESTER CELEBRÍT: Exmarkizáčka Adriana Poláková si pripíjala medzi sliepkami