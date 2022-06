Zuzka, po dlhom čase sme vás stretli v spoločnosti a rovno na otvorení talianskej reštaurácie. Aký máte k Taliansku vzťah?

Vzťah k Taliansku mám veľmi dobrý. Bola som tam niekoľkokrát. A k talianskej kuchyni mám úplne najlepší vzťah. Cestoviny, pizza, aj keď tej pizzi sa snažím vyhýbať vzhľadom už aj na môj vek, aj postavu.

Ako často zvyknete takto zhrešiť?

Asi často (smiech). Hovorievam, že cvičím veľa, aby som mohla aj veľa a dobre jesť, takže v tomto nie som žiadny puritán. Mám rada také tie jedlá ako klobásy, slaninu. Nie je to príliš zdravé, viem, ale, samozrejme, to nejem každý deň. A čo sa týka sladkého, nie som veľmi na sladké. Ale na druhej strane jem veľa šalátov, veľa zeleniny a pohybu mám naozaj dosť, takže si myslím, že sa to zatiaľ tak zdravo kompenzuje.

Sladké síce neobľubujete, ale vraj ste výborná cukrárka.

Veľmi rada robím tiramisu a vraj je aj veľmi dobré. Dokonca jeden môj známy si ho objednal, že ho chce do vane na narodeniny. Že ho ním mám obložiť (smiech). Pre mňa je to veľká pochvala, pretože mu evidentne chutilo. Tieto sladké veci skôr rada robím, ale nie úplne rada ich jem.

Zuzana pracuje aj ako kondičný tréner a robí aj skupinové cvičenia. Zdroj: Facebook Zuzana Marošová

Z vás sa stala trénerka a dokonca robíte aj skupinové cvičenia. Tak- že zhrešiť môžete pokojne bez výčitiek.

Som kondičný tréner, robím skupinové cvičenia, ale s pribúdajúcim vekom to ide ťažšie, takže si treba dávať pozor. Ale nehovorím, že si pizzu občas nedám, bola aj včera večer napríklad s mojím synom (smiech).

Leto je v plnom prúde. Plánujete nejakú dovolenku?

Áno, plánujeme dovolenku taká partia kamarátov z detstva. Každý máme po dve, po tri deti, takže to bude taká banda. Už sme to takto absolvovali minulý rok, mali sme tam 15 detí dokopy, veková hranica od 5 do 16 a musím povedať, že to bola jedna z najlepších dovoleniek, pretože napriek tej vekovej hranici všetci sme spolu perfektne vychádzali, všetci spolu trávili čas, netvorili sa žiadne skupinky. Veľmi nás to tešilo, že sme tam boli taká trojka najlepších kamošiek z detstva plus nejaké pridané rodiny a aj deti si výborne rozumeli. Pokračuje to.