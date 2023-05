Dagmar s Michalom vyšli s pravdou von iba 3 mesiace po odvysielaní finále šou. „S Miškom sme sa vzájomne dohodli ísť každý svojou cestou sám za seba, oboch nás to mrzí a snažili sme sa naše cesty spojiť a ísť jednou spoločnou, ale niekedy to nevyjde podľa predstáv. Taký je život,“ napísala v apríli Dagmar. Nedávno sa pripravovala na zápas v ringu, na ktorý však napokon nenastúpila, no stihla sa pochváliť krivkami iba v nohavičkách, keď ukazovala rýchle opálenie. No a s dráždivými fotkami pokračuje aj ďalej. Najnovšie zverejnila video, v ktorom pózuje iba v nohavičkách, pričom bradavky si zakrýva rukami. Čo príde nabudúce?

Exfarmárka Dagmar Kubinová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CgfYTO1rdQt/