Helena Vondráčková má 75 rokov, ale tromfne aj mladšie ženy! Veď sa pozrite na jej super postavu v plavkách, na vode i v kuchyni. Môžeme jej iba závidieť! Lenže pred pár dňami nás vyplašila nerpíjemnou správou... Pri pohľade na jej foto sa ani nechce veriť, že je to pravda!

Pre mnohých to bol riadny šok! Helena Vondráčková (75) neprišla na zádušnú omšu za kolegyňu a kamarátku Hanu Zagorovú (†75). Ešte v ten deň jej manažér a jej manžel vysvetlili, že sú za tým speváčkine vážne zdravotné problémy. Pochopiteľne, všetci sa obávajú, ako sa to bude vyvíjať. Najhoršie je, že o tom vedeli len naozaj najbližší, pre ostatných to bolo veľmi nepríjemné prekvapenie.

Vyzerať takto v 75-tke by chcela každá žena! A mať aj toľko energie ako Helena Vondráčková. Zdroj: FB/Helena Vondráčková

Pretože napriek tomu, že Helena Vondráčková oslávila 75 rokov, radostí života sa rozhodne nezrieka. Práve naopak! Užíva si ich naplno. Dokázala to aj teraz v lete. Pozrite sa na jej fotografie, čo všetko dokázala zvládnuť.

A iste uznáte, že mať v jej veku takú figúru a toľko energie je obdivuhodné! Je pravda, že na tom poctivo maká: cvičí, hýbe sa a zdravo stravuje. A už máme recept na vitalitu a kondíciu do vysokého veku! Len aby sa pominuli aj zdravotné problémy, ktoré ju pred pár dňami zasiahli.

