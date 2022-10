James Spears spravoval záležitosti svojej dcéry od roku 2008, keď bola po psychickom zrútení hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni. V nedávnej výpovedi na súde uviedla, že ju otec nútil vystupovať na koncertoch napriek tomu, že sa necítila dobre a jej zdravotný stav nebol v poriadku. Speváčka vo svojej výpovedi uviedla aj ďalšie šokujúce informácie. Britney mali byť počas uplynulých rokov podávané silné antidepresíva, po ktorých sa cítila a aj sa správala ako opitá. Rovnako jej mal otec zakázať aj odstránenie vnútromaternicového telieska a zabrániť tak speváčke v ďalšom tehotenstve.

O slobodu Britney sa roky pokúšali jej fanúšikovia po celom svete. Keď v auguste 2021 speváčka konečne na súde uspela, všetci z toho boli nadšení. No následne akoby sa utrhla z reťaze. Na Instagrame začala uverejňovať samé nahé fotky. Intímne partie si zakrýva iba malým srdiečkom alebo kvetinkou. Na záberoch si mliaga prsia a hádže zvodné pózy. Na začiatku to fanúšikovia brali ako dôkaz slobody a fandili jej. No postupne je toho čoraz viac a jej priaznivci sa o ňu už dosť boja. Nedávno priznala, že s manželom čakajú dieťa. Ani to ju však neodradilo od pridávania nahých fotiek. O bábätko však napokon prišla. Britney máva obdobia, kedy na Instagrame pridáva za sebou sériu tých istých obnažených záberov.

Ako malé dievčatko bola Jamie miláčikom Ameriky, rovnako ako jej sestra. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CRj1ropsAvV/

„Ona potrebuje naozaj pomoc,” „Toto je už šialené správanie,” „Britney, maj trošku úcty k sebe a aj k tvojim deťom,” „Takéto fotky patria do erotického magazínu, nie na Instagram,” píšu jej neustále ľudia pod jej obnažené fotky. A keď sa zdá, že už s tým prestala, ešte viac pritvrdí.

Britney si však z toho vôbec nič nerobí a v priebehu jedného dňa znova pridala ďalšie nahé fotky z pláže a opäť v sérii za sebou. Nahý rozkrok si zakryla iba červeným srdiečkom. A toto opakuje v pravidelných intervaloch. A inak tomu nebolo ani nedávno, keď sa opäť otrčila nahá. Tentokrát zverejnila sériu fotiek z pláže, na ktorých nemá plavky. Spučené prsia si zakrýva rukami a intímne partie opäť prekryla červeným srdiečkom. Fanúšikovia bijú na poplach, že potrebuje pomoc. Kedy sa toto zastaví?



