James Spears spravoval záležitosti svojej dcéry od roku 2008, keď bola po psychickom zrútení hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni. V nedávnej výpovedi na súde uviedla, že jej otec ju nútil vystupovať na koncertoch napriek tomu, že sa necítila dobre a jej zdravotný stav nebol v poriadku. Speváčka vo svojej výpovedi uviedla aj ďalšie šokujúce informácie. Britney mali byť počas uplynulých rokov podávané silné antidepresíva, po ktorých sa cítila a aj sa správala ako opitá. Rovnako jej mal otec zakázať aj odstránenie vnútromaternicového telieska a zabrániť tak speváčke v ďalšom tehotenstve.

Táto Britney je už dávno minulosťou. Zdroj: Getty Images

O slobodu Britney sa roky pokúšali jej fanúšikovia po celom svete. Keď v auguste speváčka konečne na súde uspela, všetci z toho boli nadšení. No následne akoby sa utrhla z reťaze. Na Instagrame začala uverejňovať samé nahé fotky. Intímne partie si zakrýva iba malým emotikonom kvietka. Na záberoch si mliaga prsia a hádže zvodné pózy. Na začiatku to fanúšikovia brali ako dôkaz slobody a fandili jej. No postupne je toho čoraz viac a jej priaznivci sa o ňu opäť boja. Nedávno priznala, že s manželom čakajú dieťa. Ani to ju však neodradilo od pridávania nahých fotiek. Začiatkom týždňa sa na Instagrame opäť otrčila holá. A pridala za sebou sériu tých istých obnažených záberov. „Britney, toto nepotrebuješ,” „Toto je až smutné,” „Ona potrebuje naozaj pomoc,” „Toto je už šialené správanie,” „Stále dokola dokazuje, prečo sa o ňu treba starať. Tí, ktorí si myslia, že je normálna, potrebujú asi tiež pomoc,” „Britney, maj trošku úcty k sebe a aj k tvojim deťom,” „Takéto fotky patria do erotického magazínu, nie na Instagram,” „Takéto zábery fakt vidieť nemusíme a nieto ešte päťkrát za sebou s iným filtrom,” „Ľudia, tí, ktorí jej píšete, aká je super, prestaňte ju v tom podporovať! Ona potrebuje pomoc,” „Hanba! Je to smutné, že pridávaš takéto fotky. Nechápem, prečo to robíš. Toto je príklad pre všetky mladé dievčatá, ktoré ťa sledujú? Naozaj si myslíš, že celý svet ťa chce vidieť nahú? Ukáž radšej fotky psa, domu, záhrady, auta! Ale nie, ty sa otrčíš holá! Nie je to zaujímavé. Je mi za teba smutno,” kopili sa komentáre. No a tento víkend Britney oznámila smutnú správu. V začiatkoch tehotenstva prišla o bábätko.

Britney Spears teraz... Zdroj: instagram @britneysperas

Britney si však z toho vôbec nič nerobila a v priebehu jedného dňa pridala ďalšie nahé fotky a opäť v sérii za sebou, len s iným filtrom. Nahý rozkrok si zakryla iba červeným srdiečkom.

