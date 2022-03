Bývalý hokejista Boris Valábik je vzorným manželom a otcom rozkošnej dcérky. A aj keby sa dnes niekto našiel, kto by ho chcel vydierať s tým, že má jeho nahé videá, mal by smolu. Športovec si na to dával vždy veľký pozor. Dôvod? Jeho kamarát s tým mal obrovské patálie!

Na obrazovky RTVS sa vrátila talkshow Boris & Brambor. Hosťom bude herec Juraj Kemka a v tejto časti Valábik dostane otázku, koľko by zaplatil, ak by ho niekto vydieral, že zverejní jeho intímne video. Boris síce prizná, že on veľmi nie je “posielač” takéhoto obsahu, ale rozpovie príbeh kolegu, ktorý zažil veľmi krušné chvíle. ,,Ja som mal veľmi dobrú školu, lebo my sme sa o tom bavili, ale hokejista Jirko Tlustý mal veľmi nepríjemnú skúsenosť s týmto, že poslal len fotografiu, to ani nebolo video, svojich intímnych partií a tá fotka sa objavila v denníku Toronto Sun. Samozrejme, že cez ,,TO" bol nápis, ale on tam bol celý a cez intímnu partiu bol nápis. Tak pre mňa to bolo tak poučné ty vole... Ja keď som sa vžil do toho, tak..." povedal Boris.

Boris Valábik sa v šou Boris & Brambor rozrozprával na tému nahé videá. RTVS

,,Neviem, či som ja bol nejaký veľký v posielaní, určtie sa našlo, ale toto bolo pre mňa dosť zavčasu, to som mal 20 alebo 21 rokov. Takže našťastie, fu...Lebo to je nočná mora," dodal s tým, že odpovedal aj na čisto hypotetickú otázku, koľko by v danej situácii zaplatil. ,,Veľa asi. Ale zas čo, my sa nemáme za čo hanbiť, takže nie, nič nedostane!" zaklincoval to so smiechom Valábik. Reláciu si pozrite v sobotu o 22.30 hod. na Jednotke.

