Boris Kollár je politik, podnikateľ, milovník žien a najznámejší slovenský multiotecko. A hoci by sa zdalo, že verejnosť o ňom tuší takmer už všetko, opak je pravdou. O svojej minulosti sa prekvapivo kvetnato rozhovoril na vernisáži fotiek Mekyho Žbirku (†69). Čo tam vlastne robil a čo ho so spevákom spájalo?

Výstava Mekyho Žbirku, ktorá je verejnosti prístupná na Bratislavskom hrade, je plná jeho súkromných pokladov. Návštevníci tam nájdu spomienky na jeho ­detstvo a spevákove hudobné začiatky. Nechýbajú rodinné fotografie, na ktorých je zachytený Mekyho otec Šimon ako vojak počas druhej svetovej vojny v britskej uniforme, v ktorej sa zoznámil s jeho mamou Ruth, aj fotky brata Jasona, ktorý si v roku 1969 vzal život. Súčasťou výstavy je aj spevákov prvý magnetofón a gramofón, na ktorých si púšťal obľúbenú hudbu, alebo jeho obľúbená kožená bunda, ktorú mal na sebe dokonca v čase, keď sa zoznámil s budúcou manželkou Katkou.

Výstava osobných predmetov zosnulého speváka Miroslava Žbirku na Bratislavskom hrade. Zdroj: EMIL VAŠKO

Mekyho výstavu slávnostne zahájil koncert Katky Knechtovej, ktorá zaspievala jeho legendárny hit Múr našich lások a vystriedal ju David Kraus s pesničkou Fair play. Ešte predtým sa však na pódiu objavil predseda parlamentu Boris Kollár. Viacerí si okamžite položili otázku, čo tu on vlastne robí? A pre mnohých to bude možno prekvapenie, ale od mladosti bol Mekyho blízkym priateľom. Na výstave bolo okolo 500 hostí, s ktorými sa podelil o ich spoločné vtipné príhody. Na konci Katke Žbirkovej venoval vrúcne objatie a bozk.

Výstava osobných predmetov zosnulého speváka Miroslava Žbirku na Bratislavskom hrade. Na snímke Mekyho dvorný fotograf Peter "Stanley" Procházka. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Meky bol mojím dobrým rodinným priateľom. V mladosti som pre neho pracoval ako technik. Na Štrbskom plese sme strávili s rodinami veľa spoločného času, najmä cez Vianoce a na Nový rok. Mám ešte v živej spomienke, ako sa Mekyho deti Linda a David učili lyžovať. Keď to už zvládli bez pádov, bol som neskutočne rád,” povedal Boris. A veru, zažili si poriadne búrlivé časy. „Keď mal Meky 33 rokov, už som bol pri ňom, obdivoval som ho a jednak som aj dobre zarobil. Keď mal oslavu 33-ky, bola párty v hoteli Slovakia v Žiline. Už vtedy bol pre mňa veľkým umelcom, a to mal len 33 rokov. Musím povedať, že dodnes si ho veľmi vážim. A teraz, Katka, prepáč, nepočúvaj, ale nedá mi nepodeliť sa s vami o jednu milú spomienku,” pokračoval.

Vdova Katarína Žbirková zapózovala rovnako ako jej milovaný Meky na fotke. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Pred jedným koncertom mi dal podpis karty. Meky podpísal prvých 50 kariet a potom mi povedal, počúvaj, rozdaj to fanúšikom. Išiel som do backstage a tam som našiel ďalších 300 kariet. Keď skončil koncert, prišiel som za ním a dal som mu balík peňazí. On sa ma opýtal, čo to je. Hovorím mu, vieš čo, podpísal som ich za teba, predal som každú po 5 korún a to je tvoj polovičný zárobok z toho (smiech). Dlhé roky o tom potom rozprával v partii. Keď som napr. šoféroval jeho auto, vzadu sa všetci zabávali aj s Mekym, často som sa za nimi otáčal a on mi hovoril: Prosím ťa, vždy sa snaž zostať na tej správnej ceste! Sú aj ďalšie príbehy, ale tie už radšej nedám,” smial sa Kollár, ktorý prezradil aj to, ako sa vlastne spoznali.

„K Mekymu ma dotiahli moji blízki kamaráti, ktorých zase zlanáril Laco Lučenič a iní. V 86. – 88. rokoch som tak prežil v bohémskom prostredí, čo možno spôsobilo ten môj neštandardný životný štýl. Tam asi vidím tie základy, čo sa udialo neskôr,” poznamenal Kollár, ktorý tak narážal na svoju povesť multiotecka. Boris si dokonca veľmi dobre pamätá aj Mekyho zoznámenie s Katkou. „V čase, keď bol Meky ženatý, za ním došlo mladé pekné dievča a pýtalo od neho rozhovor do študentských novín. No a vtedy sa mu otočil život. Urobil dobre a bolo to úžasné! Katka, odvtedy ťa poznám, ďakujem ti,” pokračoval a na záver priznal vskutku zaujímavú vec.

Katarína Žbirková so synom Davidom. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Mekyho som si neskutočne vážil ako človeka, aj ako kamaráta. Raz riešil aj s políciou niečo, že nie som úplný vagabund, keď ma chceli trestne stíhať a vtedy ma tiež opäť podržal. Bol to veľmi charakterný chalan! Dodnes mám jeden obraz z roku 1988 z Považskej Bystrice, veľmi rád ho zapožičiam na výstavu (smiech). Vtedy som to doslova odmontoval zo steny, neviem, či to bola krádež, ale premiestnil som ho ku mne (smiech). Mám neskutočne veľa spomienok na Mekyho,” dodal.



