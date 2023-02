To, že Boris Kollár má detí ako futbalová jedenástka, je známe dlho. Pomaly možno medzi nimi stráca už prehľad a hlavne na ne nemá toľko času, ako by si predstavoval. Na dieťa číslo 8, dcérku Zairu, však nezabúda. Síce sa s ňou nestýka až tak často, aspoň podľa toho, že ju nedáva na sociálne siete, teraz to napravil. Známy politik sa pochválil s rande so svojou malou princeznou Zairou. Jej mama je niekdajšia fitneska Monika Ostrihoňová. To, ako ich dcérka vyzerá, verejnosť dlho nevedela. Po pôrode sa totiž Ostrihoňová s dieťaťom akoby prepadla pod zem. Boris sa pochválil fotkou s ňou v septembri 2020 - keď prvýkrát išla do školy.

Boris Kollár s dcérou Ester na nedávnom plese v Prahe. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Dnes prvýkrát v škole s dcérou Zairou. To mám iba ja taký pocit, že mám každý rok prváčika?“ vtipkoval Kollár na Facebooku, kde zverejnil fotku z prvého školského dňa Zairy. Jej matka ju totiž pred svetom dovtedy skrývala. A teraz ju po necelých troch rokoch ukázal verejnosti opäť. Boris sa s ňou stretol v deň zamilovaných. "Dnes je Valentín a do Národnej rady ma prišla pozrieť moja Zairanka. Ahooj Zairy! Ďakujem ti pekne za krásne srdiečko a za to, že si prišla," priznal Kollár v krátkom videu z ich stretnutia, ktorým sa pochválil na Instagrame. Hrdý, viacnásobný otecko sa s ňou stretol v reštaurácii. Zaira má dnes už osem rokov a vyrástla z nej krásna princeznička s dlhými vlasmi.

