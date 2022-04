Slávnostnému večeru v historickej budove SND dominovali filmy Muž so zajačími ušami a Cenzorka. Obe snímky získali po štyri ocenenia. Galavečer otvorila prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Wanda Adamík Hrycová: „Kultúra je pre ľudí dôležitá. Definuje nás ako spoločnosť, hovorí o našich hodnotách, viere, názoroch, zvykoch, o našich vzťahoch v spoločnosti, ale aj k sebe samému. Vytváranie vnútornej sily je hlavnou úlohou kultúry, je potravou pre našu dušu.”

Emília Vášáryová a Jan Hřebejk. Zdroj: MATEJ KALINA

Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre si prevzala Emília Vášáryová. „Narodila som sa cez vojnu, môj otec bol na fronte. A tak musím povedať, že nikdy viac toto nesmieme dopustiť, to barbarstvo sa musí skončiť. Čo sa týka ocenenia, veľmi si ho vážim, som poctená. O to viac, že toto je moja domovská scéna. V Slovenskom národnom divadle som mala svoju prvú premiéru,“ povedala dojatá herečka.

Na udeľovaní cien nechýbal ani predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý prišiel s tehotnou partnerkou Barborou Richterovou. Objavil sa prvýkrát na spoločenskej akcii po tom, čo sa v médiách pretriasal jeho nový nadštandardný vzťah s kolotočiarkou Ľudmilou. Barbora však nebola v divadle jedinou tehuľkou. Rastúce bruško predviedla aj herečka Zuzana Porubjaková. „Áno, som tehotná. Už som v piatom mesiaci a opäť to bude dievčatko. Takže k synovi a dcérke pribudne ďalšie dievčatko. Už sa cítim dobre. Na začiatku mi bolo trošku zle, ale už je to teraz lepšie. Úplne sme ďalšie dieťatko neplánovali, ale tešíme sa,“ reagovala budúca trojnásobná mamina, ktorej to neuveriteľne svedčalo.

Keďže galavečer sa niesol v duchu odovzdávania prestížnych ocenení, cenu si odniesla aj Zuzana Kronerová, a to za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Muž so zajačími ušami. Ocenení boli aj hudobník a manžel Táne Pauhofovej Jonatán Pastirčák a českí herci Oldřich Kaiser a Miroslav Krobot.



Prečítajte si tiež: