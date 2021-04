Diváci JOJ-ky sa celý tento týždeň môžu stretávať v relácii Bez servítky s päticou súťažiacich. Najviac rozhodne zaujal Maroš Fusko so svojimi dózičkami, v ktorých nosí frajerke ochutnať jedlo z nakrúcania. Zabávač si však v skutočnosti prešiel neľahkým životom.

Maroš Fusko, ktorý sa na sociálnych sieťach prezentuje pod umeleckým menom Jeffy Boy, sa narodil s detskou mozgovou obrnou. „Chodieval som aj do kúpeľov v Kováčovej, kde sa mi snažili pomôcť. Som rád, že som na tom tak, ako som, aj keď zdravotné ťažkosti pre chorobu sa stále ozývajú,“ priznáva Jeffy Boy. Aj keď sa viackrát pokúsil o to, aby mu priznali invalidný dôchodok, nikdy nepochodil. „Päťkrát ma otočili a poslali späť s tým, že nemám na to nárok. Predstavte si, koľko aj zdravých ľudí poberá invalidný dôchodok a mňa len otáčajú,“ hovorí Maroš Fusko, ktorý pracuje ako esbéeskár.

Choroba však nie je jediné nešťastie, ktoré tohto muža postihlo. Keď mal dvanásť rokov, zomrela mu mama. „Odišla priamo pred mojimi očami. Bolo dvanásť hodín na poludnie, v kuchyni pripravovala obed, išla vziať niečo do chladničky a zrazu odpadla. Buchla sa o kuchynskú linku a padla na zem. Mala silný epileptický záchvat. Rýchlo som volal záchrannú službu, lenže vtedy boli také časy, že deti často zneužívali telefónne číslo záchrannej služby, tak mi ani neverili, že to myslím vážne. Volalo im 12-ročné dieťa a prosilo ich, aby prišli pomôcť mame. Nakoniec prišli, ale pomôcť sa jej už nedalo,“ prezradil so slzami v očiach Jeffy.

Maroš zo šou Bez servítky. Zdroj: tv joj

Po maminej smrti sa ujal jeho výchovy nevlastný otec, za čo mu je Jeffy nesmierne vďačný. „Mohol povedať, že on sa o cudzie dieťa nepostará a ja by som skončil v detskom domove. Aj napriek tomu, že nevlastný otec nebol v jednoduchej situácii, vychoval ma najlepšie, ako vedel,“ hovorí Jeffy, ktorý svojho otčima občas navštevuje v Martine, kde žije.

Hoci jeho život sa rozhodne nedá nazvať prechádzkou ružovou záhradou, Jeffy je neuveriteľný bojovník a na život sa snaží pozerať ako optimista. „Mal som šťastie, že som v živote stretol ľudí, ktorí ma postavili na nohy. Žijem tak, že každý jeden problém sa dá vyriešiť, pretože to, čo mnohí nazývajú problémami, v skutočnosti žiadne problémy nie sú. Beriem život s ľahkosťou a vždy si poviem – načo sa mám natrápiť a prečo si mám strpčovať život?,“ dodáva Jeffy, pre ktorého je obrovskou oporou priateľka Viky.