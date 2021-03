Začínajúci herec Peťo Kiss stvárňuje v seriáli Jonáša, ktorému pre zákernú chorobu museli lekári amputovať nohu. Zo dňa na deň dovtedy aktívny chlapec, ktorý miloval šport, skončil na vozíku. Silu a odhodlanie mu však začínajú dodávať ostatní pacienti, z ktorých sa stanú kamaráti a členovia partie. No kým pre ostatných mladých hercov išlo iba o bežné natáčanie, Peter to vnímal úplne inak. Presne v tom čase, ako on musel hrať onkologického pacienta, jeho malá sestrička s touto chorobou v reáli skutočne bojovala. Emócie však museli ísť bokom a rozhodnutie ísť do seriálu to nijako neovplyvnilo. „Ponuku do seriálu Červené pásky som prijal rád. Osobne som to vnímal ako veľkú hereckú príležitosť a svoje súkromie som s prácou nespájal,” povedal nám seriálový Jonáš.

Červené pásky Zdroj: tv markíza

Jeho statočná sestrička Ninka bojovala s ochorením štyri roky. Pred rokom, žiaľ, zomrela. Peter dokonca založil aj nadáciu Ďakujem, v rámci ktorej pomáha deťom s onkologickým ochorením. Spolu s kamarátom zorganizoval a zaplatil pre tieto detičky a ich rodiny už približne 250 výletov. Okrem toho dokonca financovali aj knižku Usmej sa, ktorú vytvorili onkologicky choré deti, do ktorej riadkami prispela aj jeho milovaná sestra Ninka. Červené pásky na Markíze štartujú už dnes večer.

