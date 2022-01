Ivana sa často do médií nevyjadruje. No keď dokument Karel spôsobil na Netflixe hotový ošiaľ, na natáčanie si zaspomínala v českom Blesku. „Počas nakrúcania Karlovi často nebolo dobre, ale snažil sa vyjsť režisérke v ústrety vo všetkých jej nápadoch. Točil do poslednej chvíle, čo len bol schopný. O to viac mi trhalo srdce, keď sa mnohé zábery nakoniec v dokumente nepoužili. Stálo ho to úsilie a premáhanie, ale veľmi chcel, aby vo filme bolo všetko, čo mal na srdci. Vystrihnuté scény som úprimne oplakala, ale nedalo sa nič robiť. Natáčacích dní bolo veľa a všetko sa nemalo šancu vojsť,” priznala Gottová.

Pri maestrovi stála až do poslednej chvíle. Zdroj: ARCHÍV

"Olga aj jej manžel, kameraman Ján Malíř (73), sa za ten natáčací rok stali takmer súčasťou našej rodiny. Boli svedkami aj mnohých emočne vypätých situácií. Na nič sme sa nehrali, nič sme neprestierali, len žili svoj život deň za dňom. Kameru sme často vôbec nevnímali. Neľutujem, že sme si Olgu pustili tak blízko k telu a odhalili naše vnútorné pocity verejnosti. Verím, že aj diváci našu otvorenosť a úprimnosť ocenia. Karel pristupoval k natáčaniu s úplným pokojom a nechal sa točiť aj v situáciách, s ktorými by desať rokov späť len ťažko súhlasil... Chcel, aby jeho príbeh bol pravdivý. A hlavne nie nuda," dodala Gottová