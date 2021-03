Ochorenie covid-19 si nevyberá. Niektorí ľudia majú to šťastie, že po nakazení majú ľahké príznaky, iní o čosi vážnejšie, no mnoho skončí aj na umelej ventilácii a je v ohrození života. Niektorí, žiaľ, svoj boj prehrajú.

Viki Rákova. Zdroj: Instagram rak.viki.rakova

Herečka Viki Ráková s tým má osobnú skúsenosť. "U nás v rodine boli tiež pozitívni ľudia, ale našťastie sa z toho dostali. Okrem jedného... Práve včera (pozn.red. nedeľa) mi zomrel strýko, takže... No sú to také veci, na ktoré človek nie je pripravený. Ja som tiež koronu prekonala, no našťastie som mala iba mierny priebeh," priznala v živom vysielaní herečka.