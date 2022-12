Lucia Mokráňová prvýkrát predviedla partnera na markizáckej párty v januári 2020. Odvtedy sa veľa vecí v jej živote zmenilo. Presťahovala sa do Žiliny, stihli zásnuby a narodila sa im dcéra Talinka. Rodinka žije v luxuse a doslova ako v bavlnke. Ich dokonalé šťastie však najnovšie vystriedal strach. Lucia sa totiž zverila s bolestivou novinkou. Jej snúbenec má vážne problémy so srdcom.

Lucia s dcérkou Talinkou. Zdroj: Instagram.com/@luciamokranova

„Priatelia, chcem vám niečo povedať. Určite sa budete pýtať, prečo na fotkách, ktoré vám budem pridávať, nie je Martin. Je to uz vyše mesiaca, čo sa necíti dobre. Na vianočnom fotení som ešte ani len netušila, aké vážne to bude, preto som mala úsmev od ucha k uchu. Martin má tažkosti so srdiečkom. Takže už chápete môj smútok v očiach na každej stories, na ktorú ste mi písali. Bol v nemocnici a bolo to veľmi náročné. O tom, čo som prežívala a s akým prístupom som sa stretla, vám porozprávam neskôr,” šokovala Mokráňová.

Problémy jej narobili poriadne vrásky na čele a dokonca skončila v nemocnici. „Z toho stresu som dostala zápal pľúc a ležím v nemocnici v Hodoníne. Talinka je s mojou mamou, Martin oddychuje a čaká na jedno dôležité vyšetrenie, ktoré bude v utorok. Držte nám palce a ďakujem,“ dodala.