Málokto vie, že Evelyn mala v minulosti vážne problémy. Trpela úzkosťou či panickými atakmi, ktoré v súčasnosti postihujú veľa mladých ľudí. „Prvá panická úzkosť prišla práve po stand-upe. Taká silná, že ma to na pol roka vyradilo z bežného života. Brala som tri lexauriny denne, čo rozhodne nie je málo, len na to, aby som dokázala chodiť do školy a odbiť si povinné prednášky,“ prezradila blondínka v magazíne Moja psychológia. Po nejakom čase si uvedomila, že takto to ďalej nejde. „Lieky mi utlmovali paniku, ale rovnako aj radosť zo života,“pokračovala.

Evelyn Zdroj: Instagram

Odborníka však hneď nevyhľadala. Do ambulancie sa dostala úplnou náhodou, keď písala prácu na tému psychológia. „Na tento účel som zavítala do jednej ordinácie. Prvýkrát sme sa s psychologičkou bavili o projekte a postupne som sa jej zverila. Priznávam, hrozne som sa hanbila. Dlho to o mne nikto nevedel a nedokázala som sa pred ľuďmi otvoriť,“ netajila sa Evelyn. Práve lekárka jej poradila, že lieky sa jej podarí vysadiť, ak začne chodiť na terapiu. „Prvýkrát po pol roku som si ich nevzala, netušiac, či s tým budem vedieť ďalej pracovať. Dnes každému, kto trpí podobnými problémami, radím návštevu psychológa, inak to neprekonáte,“dodala.

