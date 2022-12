Strávte posledný večer roku 2022 v tej najlepšej spoločnosti. Obľúbená moderátorka Adela Vinczeová si na svoju silvestrovskú párty pozvala hneď niekoľko zaujímavých hostí, ktorí nepokazia žiadnu zábavu – Adama Bardyho, Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú, Attilu Végha, Juraja Kemku, Dominiku Kavaschovú a Juraja Čurného. Pripomeňte si spolu s nimi to najlepšie a najvtipnejšie, čo sa tento rok odohralo v úspešných reláciách TV Markíza, v ktorých oni sami aktívne účinkovali – Let's Dance, Tvoja tvár znie povedome, 2 na 1 a Chart Show. Chýbať nebudú ani spoločné zábavné hry a najmä veľa smiechu a skvelej nálady. A možno z Televíznych novín stihne prísť aj Adelin manžel Viktor Vincze.

„Silvester na Markíze je tento rok z môjho pohľadu dobre vymyslený, lebo s partiou fakt zábavných a obľúbených ľudí budeme v našej spoločnej obývačke napĺňať obývačky televíznych divákov. Debatujeme ako na silvestrovskej chate, hráme hry ako na silvestrovskej chate a púšťame si záznamy toho najzábavnejšieho, čo sa na obrazovke TV Markíza za ostatný rok urodilo. Skryté kamery a iné vydarené prekvapenia z 2 na 1, najlepšie vystúpenia z Let's Dance a ďalších programov. Veľmi sme sa pri nakrúcaní zabávali, ale spomínam si, že pri jednej hre so Zuzkou Šebovou, s Dominikou Kavaschovou, Attilom Véghom a Jurajom Kemkom som dostala taký záchvat smiechu, ako už dlho nie. Teším sa, ako si to znovu pozriem!“ povedala moderátorka silvestrovského večera na Markíze Adela Vinczeová. Nedajte si ho ujsť už 31. decembra o 20.30 hod.



SILVESTROVSKÉ INKOGNITO NA JOJ-KE

Silvestrovské Inkognito bude patriť medzi hlavný prime-timový program televízie JOJ! Protagonosti najdlhšie vysielanej zábavnej šou na obrazovkách televízie sa tak s divákmi rozlúčia s rokom 2022 opäť vo veľmi veselej nálade a predvedú, že nie sú iba vtipní, ale aj multitalentovaní umelci. Najviac sa o to postará herečka Zuzana Kubovčíková Šebová (40).

To, že Marián Čekovský so svojím Čeky Bandom je skvelý hudobník a že s Michalom Hudákom nemajú problém roztočiť to na akomkoľvek spoločnom vystúpení, už diváci určite dobre vedia. Tentoraz sa však do silvestrovskej partičky pridajú ďalšie esá a budú aj prekvapenia.

Do Inkgonita totiž prijali pozvanie aj českí kolegovia - moderátori a hudobníci Jakub Prachař a David Gránský. Tí sa pridajú k hudobným vystúpeniam a postarajú sa tak o skvelú zábavu. Slaké mámení Helenky Vondráčkovej, nesmrteľné Mám ťa rád od Karola Duchoňa, Michalove Davidove Nonstop, Rytmusova Zlatokopka, divoké Ona ľúbi pomaranče, Hej, sokoly! a iné zábavné piesne v podaní Čeky bandu rozhýbali celé štúdio.

Prekvapenie večera príde, keď Zuzana Šebová zaspievala Šaty od Mariky Gombitovej a jej kolegom sa od údivu nezavreli ústa. Diváci v publiku tiež pár sekúnd neverili, že nie je pustený plejbek! Zuzka dostala okamžite po skvelom speve od Mariána ponuku, či sa nepridá ku kapele... „Ty vieš takto spievať?“ pýtali sa šokovaní profesionáli a Zuzka na to s prehľadom odpovedala: „Predstav si, aj takéto služby fakturujem!“ čím rozozmiala všetkých prítomných.



Ak chcete vidieť oslavy starého a privítanie nového roka s úsmevom na perách a s nohami na parkete, určite si nedajte ujsť silvestrovský špeciál Inkognita, ktorý sa bude na JOJ-ke vysielať v sobotu 31. decembra o 20.30. Ak máte chuť na zahraničný hudobný koniec roka, zapnite si Dvojku a vychutnajte si koncerty legendárneho Princa, Whitney Houston či skupiny Prodigy.