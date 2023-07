Exsuperstarista Bezdeda sa po rýchlych zásnubách a následnej marcovej svadbe s mladučkou manželkou teší z vytúženého dieťatka – synčeka Jakubka. „Láska Ivana, ďakujem za ten najkrajší dar, ktorý môže ,umelec' ako človek na svete vytvoriť, a ktorý si mi dala! Obdivujem ťa za všetko, milujem ťa! Si naozaj bojovníčka a všetko si zvládla brilantne krásne,” zveril sa na Instagrame po narodení syna. Hrdý otecko Tomáš si svoje lásky na konci júna vyzdvihol v nemocnici. Malého princa Jakubka s manželkou Ivanou si tak už vyše mesiaca užíva v pohodlí domova. „Baby šéf je doma," napísal vtedy vtipne Tomáš k fotke so synom v detskom vajíčku.

Tomáš a Ivana Bezdedovci so synčekom Jakubkom. Zdroj: Instagram Tomáš Bezdeda

Obaja rodičia sú známi tým, že sú aktívni na sociálnych sieťach, kde zverejňujú zábery aj zo svojho súkromia. Ivana nedávno prekvapila postavičkou počas kočíkovania, kde pôsobila, akoby ani nerodila. Tomáš, naopak, má diár nabitý vystúpeniami, a tak sa každú voľnú chvíľu snaží pomáhať manželke, ako sa len dá. Zaujímalo nás, ako sa našiel v role otca. „Nie je to až také hrozné, ako ma všetci strašili – typu, počkaj, keď príde to a hento, keď mu pôjdu zuby, keď bude mať koliky... nikto nám nepovedal také tie pekné pozitívne veci, že keď sa prvýkrát usmeje atď. Slováci majú väčšinou potrebu strašiť a hovoriť väčšinou negatívne veci. Neviem, či to je spoločnosťou, že veľa ľudí má potrebu takto strašiť,” prezradil nám Bezdeda.

Hrdý otecko so synčekom Jakubkom. Zdroj: Instagram Tomáš Bezdeda

„Mesiac prešiel, Jakubko je pokojný. Je vtipné sledovať tých ľudí, čo vás strašia a chcú vás zneistiť. Zatiaľ to zvládame fajn, ale je to, samozrejme, obrovská zmena! Niekedy sa prichytím pri myšlienkach strachu, že sa o neho bojím, aby sa nič neskomplikovalo. Je to obdobie strachu aj zodpovednosti! Už to nie je o tom, že môžem ísť hocikedy na kávičku. Chcete tej žene pomôcť,“ hovorí spevák. Je niečo, čo ho vyslovene zaskočilo príchodom bábätka?

„Zatiaľ nemám pocit, že by ma dieťa nejako veľmi obmedzovalo. Áno, na dovolenku k moru asi nepôjdeme. Možno vybehneme do Tatier. Samozrejme, že celé dni sa točia okolo neho. Ale nie je to o tom, že zrazu nemôžete nič! Je to o tom, ako si to nastavíte v hlave, aj o tom, aké máte dieťa, či často plače, či má koliky. Nám sa zatiaľ darí, že môžeme ísť napr. aj na kávu na námestie. Je to Boží zázrak,” pokračoval hrdý otecko, ktorý si zo začiatku prežil muky. „Prvé dni som bol dosť v strehu, ani som nespal. Pozorujete, či dieťa dýcha, máte jednoducho vnútorný pud, že ho chcete mať pod kontrolou. Teraz už spím lepšie, ale prvé dni som bol doslova na ihlách. Ale je to normálna vec,” pokračoval.

„Mám obrovský rešpekt pred ním, hocičo sa môže stať, bojím sa,” dodal Tomáš, ktorý sa snaží každú voľnú chvíľu počas letného koncertovania pomáhať manželke Ivane.

