Už 26. novembra sledujte na VOYO premiéru prvého projektu. Miniséria s názvom Prípad Roubal je inšpirovaná skutočnými udalosťami a činmi jedného z najväčších sériových vrahov československej histórie Ivana Roubala. V réžii Terezy Kopáčovej ho stvárňuje český herec Hynek Čermák.

Roubala si zahral Hynek Čermák. Zdroj: VOYO

Kým si policajti na Slovensku v 90. rokoch lámali hlavu najmä nad tým, ako zastaviť vyčíňanie mafiánskych gangov, pražskí kriminalisti naháňali jedného z najkrutejších sériových vrahov. Na začiatku mal smelé plány. Chcel chovať jelene, pštrosy a prasatá. Ivan Roubal sa usadil na statku s názvom Pohádka. No to, čo sa tam dialo, rozhodne rozprávku nepripomínalo.

Takto vyzeral Ivan Roubal. Zdroj: Blesk

Jan Štoček bol súčasťou pražskej mordparty, teda vyšetrovateľov, ktorí objasňovali tie najzávažnejšie zločiny. Roubalovými prvými obeťami mali byť podnikateľ a jeho ruská priateľka, ktorí chceli v tomto kraji investovať do vodnej píly, no jedného dňa zmizli. Písal sa rok 1991. Hovorilo sa, že ich pozostatky dal zožrať prasatám. On to odmietal a dokázať mu nič nevedeli. Jeho meno sa však objavilo pri ďalšom zločine. 12. novembra 1993 našli policajti v pražskom byte mŕtveho dôchodcu, ktorý bol známy tým, že sa živil predajom pornofilmov. Roubal však trval na tom, že je nevinný a nechcel sa s kriminalistami baviť. Neskôr mu pripísali ďalšie zločiny. Jednu z obetí našli v septiku. Motívom vrážd boli peniaze či pomsta. Roubal sa nakrátko dostal aj na slobodu. Vinou sudcu, ktorý mu zabudol predĺžiť väzbu. No policajti z pražskej mordparty si na neho počkali a spravili mu otočku. Počas toho, ako bol vo väzbe, sa totiž vyhrážal svedkom. Odvtedy už spoza mreží nevyšiel. Odsúdili ho za päť vrážd na doživotie. Roubal sa nikdy nepriznal. Vo väzení sa stále na niečo sťažoval. Vtedajšiu ministerku spravodlivosti dokonca obvinil zo sprisahania. Beštiálny vrah zomrel v roku 2015 v karvinskej väznici. Mal 64 rokov.

Okolo jedného z najznámejších vrahov moderných českých dejín koluje mnoho povestí, rovnako ako okolo jeho statku Pohádka, ktorý dodnes priťahuje milovníkov paranormálnych javov. Roubal mal mať údajne na svedomí omnoho viac mŕtvych. Pred niekoľkými rokmi sa navyše objavili informácie, že mal zabiť aj šesťročné dievčatko. Zveril sa s tým vraj svojim spoluväzňom. Beštiálny vrah zomrel v roku 2015 v karvinskej väznici.

