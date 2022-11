Na ostrov to rodinku ťahalo najmä pre teplejšia klíma, keďže im vyhovujú celoročne vyššie, letné teploty. No a keďže Zuzana s rodinkou túžila zostať v Európe, rozhodnutie kam sa presunúť padlo práve na Tenerife. Tam si šťastne žijú už rok aj pol - v luxusnom trojposchodovm byte s nádherným výhľadom. „Takýto baráčik vám realitka môže zohnať v prepočte od 3000 do 3500€ mesačne. My sme mali to šťastie, že sme zaplatili na pol roka dopredu a tým pádom sme to vydealovali za tritisíc," vyjadrila sa Zuzana ešte v minulosti.

Zuzana Belohorcová sa už na Tenerife zabývala. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXIyNzOFB-A/

Zuzana si tak s rodinkou žije v nádhernom byte, o akom sa môže bežnému smrteľníkovi iba snívať. Ich luxusné hniezdočko má tri poschodia. Rodinka sa najčastejšie zdržiava na tom najspodnejšom, kde je priestranná obývačka a kuchyňa. Obrovské strieborné zvieracie sochy sa nedajú prehliadnúť. Na každom poschodí je veľká kúpeľňa spojená s toaletou. Blondínka ukázala aj spálňu, v ktorej sa nad manželskou posteľou vyníma veľký obraz. Súčasťou bytu s tromi terasami je aj vírivka.

Prečítajte si tiež: