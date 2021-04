Anete Pariškovej (47) pred rokom diagnostikovali zákernú rakovinu. Blondínka sa do boja pustila s obrovským odhodlaním a najväčšou oporou jej bola rodina. Našťastie, zdá sa, že liečba zaberá a všetko je na dobrej ceste. O to viac všetkých prekvapila tým, že odišla žiť do Ameriky, čo väčšina ľudí nedokáže pochopiť. Čo na to hovorí Zuzana Belohorcová (45), ktorá z Miami odišla aj pre nesmierne drahú zdravotnú starostlivosť?

Začiatkom apríla Aneta spolu so svojimi synmi a s manželom Mirom v tichosti odišla žiť do Ameriky na Floridu. Keďže jej muž pôsobí polovicu roka za veľkou mlákou, kde pracuje ako odborník na informačné technológie a doláre zarába v americkej mekke IT priemyslu Silicon Valley, aj to zrejme prispelo k ich rozhodnutiu. A možno aj to, že štát Florida ako jeden z mála nezaviedol takmer žiadne protiepidemické opatrenia.

„V uzavretých priestoroch som za posledný rok strávila až priveľa času – doma či v nemocnici, s rúškom či s respirátorom na tvári. Chýba mi čerstvý vzduch, kyslík… Teším sa z každého voľného nádychu a výdychu. Takže v súčasnosti ma leňošenie doma vôbec neláka. Naopak, túžim sa hýbať a voľne dýchať. Jednoducho žiť,“ priznala Parišková v rozhovore pre Báječnú ženu. Aneta si nový život na Floride užíva a pravidelne sa prihovára fanúšikom na sociálnej sieti. Stihla sa už aj dať zaočkovať a jej traja synovia chodia v Amerike už aj do školy.

Aneta, ktorá sa konečne usmieva a je šťastná, však dobre vie, že aj keď má dobré výsledky, nemôže predčasne oslavovať. „Celkom vyhraté ešte nemám. Šampanské vraj môžem otvárať, ak sa mi choroba do dvoch rokov nevráti. Každé tri mesiace musím chodiť na kontrolu. Zatiaľ priveľmi neoslavujem, aby som niečo nezakríkla. Teraz sa len teším z každého dňa,“ netajila sa v rozhovore. Aj preto je veľa ľudí zaskočených, že odišla zo Slovenska, kde o ňu bolo špičkovo postarané a už dôverne poznala svojich ošetrujúcich lekárov. A okrem toho nie je žiadnym tajomstvom, že zvládnuť financovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v USA nie je rozhodne med lízať. Svoje o tom vie aj Zuzana Belohorcová, ktorá s rodinou žila niekoľko rokov v Miami.

„V Amerike je zdravotná starostlivosť na veľmi vysokej úrovni, ale tam to stojí naozaj majland. Keď ju človek chce, zaplatí ceny, ktoré sú vo výške domov a bytov u nás. Náš kamarát dostal infarkt, spravili mu dvojitý bajpas v nemocnici v Miami a prišiel mu účet 800-tisíc dolárov. Tam sú strašné sumy. Bežný človek si podľa mňa ani nevie predstaviť, že by si mal toľko zaplatiť za bežné operácie. Možno tam má Aneta poistku, no aj tá je vysoká. Možno má nejaký rodinný balíček, no aj tak platíte určitú spoluúčasť. Nie je to tak ako u nás, že vám to poisťovňa preplatí. Keď som bola v českej motolskej nemocnici, za operáciu pruhu som platila 700 českých korún. To by sa v Amerike nestalo. Tamojšia zdravotná starostlivosť nie je zlá, ale človek si ju musí zaplatiť. A za kvalitu zaplatí poriadne,” reagovala Zuzana. „Mám skúsenosť aj z pohotovosti. Sedela som tam 5 hodín a potom mi povedali, že si mám kúpiť tilenol na horúčku, ktorý mi predajú v lekárni. Následne mi dali účet 1 700 dolárov. Takže to sú veľké paradoxy. Väčšina Slovákov a Čechov, čo tam žije, sa skôr sťahuje domov, lebo zdravotná starostlivosť je až veľmi drahá. Neexistuje, že by tam poisťovňa hradila všetko,” dodala.

