Aj keď si dnešná mladá generácia reláciu Láskanie a jej moderátorku rozhodne pamätať nemôže, Zuzana Belohorcová sa na sociálnej sieti teší obrovskému záujmu. Sleduje ju až 115-tisíc fanúšikov, medzi ktorými je aj obrovské percento tínedžerov. Na jej výkony sa všetci nesmierne tešili, keďže nálepka dráždivej učiteľky sexu jej ostala dodnes. V prvých dvoch kolách však prišlo sklamanie. Nie preto, že by Zuzana nezvládala výkony, na pódiu jej to ide aj spevácky fantasticky, problém je v tom, že je to poriadna nuda.

Zuzana Belohorcová počas premeny na Hammela. Zdroj: tv markíza

Na začiatku síce vyfasovala škandalóznu speváčku Madonnu, no predviedla sa s jej éterickým hitom Frozen, čo rozhodne nie je na pódiu taká veľká zábava. Následne si vyžrebovala Pavla Hammela a jeho pieseň ZRPŠ. Premena bola na jednotku, no toto číslo mladých a ani porotu veľmi nepresvedčilo. Belohorcovú tak opäť prevalcovali iné čísla a ona skončila zas na chvoste bodovacieho rebríčka. Zdá sa však, že v treťom kole konečne svoje „prekliatie” prelomí. Blondínka si vyžrebovala Billie Eilish, americkú interpretku, ktorá je momentálne idolom mladých ľudí po celom svete. Už teraz sa diváci môžu tešiť na to, ako sa tejto úlohy Zuzana zhostí. Otázne však je, akú jej skladbu si vyberie. Či spraví šou s jej hitom Bad Guy, alebo siahne po jej melancholických skladbách. Pravdou však ostáva, že najmä páni pri obrazovkách čakajú len na to, kedy jej v rulete padne nejaká poriadna sexica a Zuzana tak bude môcť naplno predviesť všetky svoje zbrane. Billie Eilish totiž dráždivé kostýmčeky rozhodne nenosí.

