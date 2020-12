Zuzana Belohorcová (44) sa v lete presťahovala z USA do španielskej Marbelly. Blondínka sa v Amerike okrem iného bála o deti. Paradoxne, nešťastie ju postihlo v Európe.

„Nevinko mal v škole úraz, keď do neho narazil iný chlapček a náraz ho katapultoval na hranu drevenej lavičky a odnieslo si to jeho líčko. Poviem vám, strašný pocit. Telefonát zo školy, záchranka, následne vidieť svoje dieťa s bandážou na líčku a v zakrvavenej školskej uniforme,“ zverila sa Belohorcová na Instagrame krátko potom, ako sa presťahovala z Ameriky do Španielska.

Začiatkom septembra sa do Marbelly presťahovala aj Zuzana Belohorcová. Zdroj: Instagra, Z. B.

Jedným dôvodom bol aj strach o deti pre nepokoje v Miami a paradoxne nešťastie sa stalo synovi v Španielsku. „S takým rýchlym konaním vedenia školy som sa už dlho nestretla. Od telefonátu, ošetrení, presunu na pohotovosť. Za 1,5 hodiny sme boli vybavení s tým, že zákrok v nemocnici uhradila škola,“dodala Zuzana.